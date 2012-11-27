استقبل محافظ محافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران، موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبه، مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي؛ حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المتكاملة والجهود المتعلقة بالتعليم بالمحافظة ومراكزها وتذليل الصعاب التي تواجه الطلاب والطالبات.
وفي نهايه اللقاء شكر "العنزي" مدير عام التعليم بنجران على التعاون الملموس فيما يخدم الصالح العام.
تذليل صعاب طلاب يدمة في لقاء لمحافظها بمدير تعليم نجران
بندر آل عوضسبق2020-11-27
استقبل محافظ محافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران، موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبه، مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي؛ حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المتكاملة والجهود المتعلقة بالتعليم بالمحافظة ومراكزها وتذليل الصعاب التي تواجه الطلاب والطالبات.
وفي نهايه اللقاء شكر "العنزي" مدير عام التعليم بنجران على التعاون الملموس فيما يخدم الصالح العام.
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
04:33 PM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
05:50 PM
تذليل صعاب طلاب يدمة في لقاء لمحافظها بمدير تعليم نجران
استقبل محافظ محافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران، موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبه، مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي؛ حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المتكاملة والجهود المتعلقة بالتعليم بالمحافظة ومراكزها وتذليل الصعاب التي تواجه الطلاب والطالبات.
وفي نهايه اللقاء شكر "العنزي" مدير عام التعليم بنجران على التعاون الملموس فيما يخدم الصالح العام.