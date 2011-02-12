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الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا حفاظًا على سلامتهم

بالتزامن مع تصاعد التوترات بين روسيا والدول الغربية بشأن كييف

دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، المواطنين الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى المغادرة حفاظًا على سلامتهم، وطلبت منهم التواصل مع السفارة في كييف.

كما دعت الوزارة عبر بيان، المواطنين الراغبين بالسفر إلى أوكرانيا، إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

يأتي هذا في وقت حثت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وهولندا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدد من الدول الأخرى، مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.

ويأتي ذلك أيضًا بعد أن أكدت تقارير أمريكية أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يقع في أي لحظة، وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد مؤتمرًا أمنيًا مع الحلفاء في أوروبا لبحث الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تستعد لإخلاء سفارتها في كييف، وذلك قبيل غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان: إن هجومًا روسيًا قد يبدأ في "أي يوم الآن"، وسيبدأ على الأرجح بهجوم جوي، ومن الممكن القيام بعملية تقدم سريع صوب العاصمة كييف.

وتزامنًا مع التحذيرات من تحرك عسكري روسي، أفاد بيان للبيت الأبيض بأن الرئيس بايدن أجرى اتصالًا مع زعماء دول حليفة، عبروا خلاله بدورهم عن القلق من قيام روسيا بحشد قواتها حول أوكرانيا؛ تمهيدًا لغزوها، وضرورة تنسيق الجهود لردع مثل هذا التوجّه.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا حفاظًا على سلامتهم
سبق

دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، المواطنين الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى المغادرة حفاظًا على سلامتهم، وطلبت منهم التواصل مع السفارة في كييف.

كما دعت الوزارة عبر بيان، المواطنين الراغبين بالسفر إلى أوكرانيا، إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

يأتي هذا في وقت حثت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وهولندا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدد من الدول الأخرى، مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.

ويأتي ذلك أيضًا بعد أن أكدت تقارير أمريكية أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يقع في أي لحظة، وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد مؤتمرًا أمنيًا مع الحلفاء في أوروبا لبحث الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تستعد لإخلاء سفارتها في كييف، وذلك قبيل غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان: إن هجومًا روسيًا قد يبدأ في "أي يوم الآن"، وسيبدأ على الأرجح بهجوم جوي، ومن الممكن القيام بعملية تقدم سريع صوب العاصمة كييف.

وتزامنًا مع التحذيرات من تحرك عسكري روسي، أفاد بيان للبيت الأبيض بأن الرئيس بايدن أجرى اتصالًا مع زعماء دول حليفة، عبروا خلاله بدورهم عن القلق من قيام روسيا بحشد قواتها حول أوكرانيا؛ تمهيدًا لغزوها، وضرورة تنسيق الجهود لردع مثل هذا التوجّه.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
01:20 PM

الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا حفاظًا على سلامتهم

بالتزامن مع تصاعد التوترات بين روسيا والدول الغربية بشأن كييف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، المواطنين الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى المغادرة حفاظًا على سلامتهم، وطلبت منهم التواصل مع السفارة في كييف.

كما دعت الوزارة عبر بيان، المواطنين الراغبين بالسفر إلى أوكرانيا، إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

يأتي هذا في وقت حثت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وهولندا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدد من الدول الأخرى، مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.

ويأتي ذلك أيضًا بعد أن أكدت تقارير أمريكية أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يقع في أي لحظة، وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد مؤتمرًا أمنيًا مع الحلفاء في أوروبا لبحث الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تستعد لإخلاء سفارتها في كييف، وذلك قبيل غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان: إن هجومًا روسيًا قد يبدأ في "أي يوم الآن"، وسيبدأ على الأرجح بهجوم جوي، ومن الممكن القيام بعملية تقدم سريع صوب العاصمة كييف.

وتزامنًا مع التحذيرات من تحرك عسكري روسي، أفاد بيان للبيت الأبيض بأن الرئيس بايدن أجرى اتصالًا مع زعماء دول حليفة، عبروا خلاله بدورهم عن القلق من قيام روسيا بحشد قواتها حول أوكرانيا؛ تمهيدًا لغزوها، وضرورة تنسيق الجهود لردع مثل هذا التوجّه.

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