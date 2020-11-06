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الفيصلي "يقهر" النقص.. ويخطف الصدارة بالتعادل مع ضمك

في جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري المحترفين

تغلب الفيصلي على ظروفه من غيابات وتعرض عدد من أنصاره لفيروس كورونا، وذلك في اللقاء الذي جمعه بنظيره ضمك عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمتنا" والذي انتهى بالتعادل السلبي.
بتلك النتيجة قفز الفيصلي لصدارة ترتيب الفرق "مؤقتاً " بـ8 نقاط وبقي ضمك بنقطة واحدة .
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات ضمكاوية جادة لكن النهاية كانت سلبية .
في الشوط الثاني ذاد حارس الفيصلي أحمد الكسار عن مرماه ببراعة عند الدقائق 60, 61، في المقابل تصدى حارس ضمك مصطفى زغبة عند الدقيقة 66 لتسديدة خوليوتفاريس .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصلي "يقهر" النقص.. ويخطف الصدارة بالتعادل مع ضمك
سبق

تغلب الفيصلي على ظروفه من غيابات وتعرض عدد من أنصاره لفيروس كورونا، وذلك في اللقاء الذي جمعه بنظيره ضمك عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمتنا" والذي انتهى بالتعادل السلبي.
بتلك النتيجة قفز الفيصلي لصدارة ترتيب الفرق "مؤقتاً " بـ8 نقاط وبقي ضمك بنقطة واحدة .
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات ضمكاوية جادة لكن النهاية كانت سلبية .
في الشوط الثاني ذاد حارس الفيصلي أحمد الكسار عن مرماه ببراعة عند الدقائق 60, 61، في المقابل تصدى حارس ضمك مصطفى زغبة عند الدقيقة 66 لتسديدة خوليوتفاريس .

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
06:03 PM

الفيصلي "يقهر" النقص.. ويخطف الصدارة بالتعادل مع ضمك

في جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغلب الفيصلي على ظروفه من غيابات وتعرض عدد من أنصاره لفيروس كورونا، وذلك في اللقاء الذي جمعه بنظيره ضمك عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمتنا" والذي انتهى بالتعادل السلبي.
بتلك النتيجة قفز الفيصلي لصدارة ترتيب الفرق "مؤقتاً " بـ8 نقاط وبقي ضمك بنقطة واحدة .
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات ضمكاوية جادة لكن النهاية كانت سلبية .
في الشوط الثاني ذاد حارس الفيصلي أحمد الكسار عن مرماه ببراعة عند الدقائق 60, 61، في المقابل تصدى حارس ضمك مصطفى زغبة عند الدقيقة 66 لتسديدة خوليوتفاريس .

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