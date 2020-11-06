تغلب الفيصلي على ظروفه من غيابات وتعرض عدد من أنصاره لفيروس كورونا، وذلك في اللقاء الذي جمعه بنظيره ضمك عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمتنا" والذي انتهى بالتعادل السلبي. بتلك النتيجة قفز الفيصلي لصدارة ترتيب الفرق "مؤقتاً " بـ8 نقاط وبقي ضمك بنقطة واحدة . الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات ضمكاوية جادة لكن النهاية كانت سلبية . في الشوط الثاني ذاد حارس الفيصلي أحمد الكسار عن مرماه ببراعة عند الدقائق 60, 61، في المقابل تصدى حارس ضمك مصطفى زغبة عند الدقيقة 66 لتسديدة خوليوتفاريس .

الفيصلي "يقهر" النقص.. ويخطف الصدارة بالتعادل مع ضمك صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-06 تغلب الفيصلي على ظروفه من غيابات وتعرض عدد من أنصاره لفيروس كورونا، وذلك في اللقاء الذي جمعه بنظيره ضمك عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمتنا" والذي انتهى بالتعادل السلبي.

بتلك النتيجة قفز الفيصلي لصدارة ترتيب الفرق "مؤقتاً " بـ8 نقاط وبقي ضمك بنقطة واحدة .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات ضمكاوية جادة لكن النهاية كانت سلبية .

في الشوط الثاني ذاد حارس الفيصلي أحمد الكسار عن مرماه ببراعة عند الدقائق 60, 61، في المقابل تصدى حارس ضمك مصطفى زغبة عند الدقيقة 66 لتسديدة خوليوتفاريس .

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442 06:03 PM

الفيصلي "يقهر" النقص.. ويخطف الصدارة بالتعادل مع ضمك في جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري المحترفين





A A A





1 مشاركة

تغلب الفيصلي على ظروفه من غيابات وتعرض عدد من أنصاره لفيروس كورونا، وذلك في اللقاء الذي جمعه بنظيره ضمك عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمتنا" والذي انتهى بالتعادل السلبي.

بتلك النتيجة قفز الفيصلي لصدارة ترتيب الفرق "مؤقتاً " بـ8 نقاط وبقي ضمك بنقطة واحدة .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات ضمكاوية جادة لكن النهاية كانت سلبية .

في الشوط الثاني ذاد حارس الفيصلي أحمد الكسار عن مرماه ببراعة عند الدقائق 60, 61، في المقابل تصدى حارس ضمك مصطفى زغبة عند الدقيقة 66 لتسديدة خوليوتفاريس .