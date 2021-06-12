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شرطة حائل: القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في أحد المراكز التجارية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة -بفضل الله- من تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم خمسة مواطنين في العقد الثالث.

وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة حائل النيابة العامة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة حائل: القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في أحد المراكز التجارية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة -بفضل الله- من تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم خمسة مواطنين في العقد الثالث.

وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
07:04 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
06:20 AM

شرطة حائل: القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
4,283

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في أحد المراكز التجارية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة -بفضل الله- من تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم خمسة مواطنين في العقد الثالث.

وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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