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"تعليم تبوك" تدعو للكشف عن "المواهب" في المدارس الابتدائية والمتوسطة

ضمن شراكة الوزارة و"موهبة" وهيئة تقويم التعليم.. والترشيح عبر مسارين

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك جميع مكاتب التعليم والمدارس الابتدائية والمتوسطة الحكومية والأهلية، إلى ترشيح الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين للعام 1442هـ الذي يأتي في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين بمنطقة تبوك علي الرميش، أن الترشيح للبرنامج يتم عبر مسارين؛ وهما مسار "الترشيح المدعوم" للمدارس الحكومية وفق الأعداد المحددة لكل مكتب تعليم، ومسار "الترشيح الذاتي" والمتاح لجميع الطلاب في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.

وبيّن "الرميش" أن الترشيح المدعوم يشترط أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية وملتحقًا بمدرسة حكومية، ولا يتم فيه ترشيح أكثر من طالب لكل من الصف الثالث والسادس الابتدائي والثالث متوسط، كما يلتزم بتوافر محددات الترشيح وفقًا لاستمارة الخصائص والسمات الشخصية للطالب المرشح، واختيار أفضل طالب متميز من الفئة المستهدفة لكل صف دراسي.

وأكد ضرورة تكليف إدارة المدرسة (معلم أو منسق الموهوبين) بمهام توزيع استمارات الترشيح على الطلاب وجمعها وتدقيقها، والتأكد من صحة البيانات وإجراءات الترشيح وفق الدليل التنظيمي، ورفعها إلى إدارة الموهوبين في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 24/ 4/ 1442هـ.

ودعا المدارس إلى حث أولياء الأمور على استكمال إجراءات التسجيل النهائية لأبنائهم في موقع موهبة الإلكتروني www.mawhiba.org، بعد استلام الطالب المرشح لرسالة نصية من موقع موهبة، تتضمن رقم التسجيل في قياس، والتأكيد على تطبيق الطالب مقياس موهبة.

ويهدف مسار "الترشيح الذاتي"، إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الواعدين من خلال التسجيل الذاتي مباشرة عبر بوابة موهبة، ويشترط تسديد رسوم التسجيل خلال الفترة المتاحة حسب الجدول الزمني للبرنامج.

ويحق للطلاب المجتازين الالتحاق ببرامج الموهوبين حسب درجة الطالب المجتاز، وحسب تصنيف البرنامج المتاح.

الإدارة العامة للتعليم منطقة تبوك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم تبوك" تدعو للكشف عن "المواهب" في المدارس الابتدائية والمتوسطة
سبق

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك جميع مكاتب التعليم والمدارس الابتدائية والمتوسطة الحكومية والأهلية، إلى ترشيح الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين للعام 1442هـ الذي يأتي في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين بمنطقة تبوك علي الرميش، أن الترشيح للبرنامج يتم عبر مسارين؛ وهما مسار "الترشيح المدعوم" للمدارس الحكومية وفق الأعداد المحددة لكل مكتب تعليم، ومسار "الترشيح الذاتي" والمتاح لجميع الطلاب في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.

وبيّن "الرميش" أن الترشيح المدعوم يشترط أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية وملتحقًا بمدرسة حكومية، ولا يتم فيه ترشيح أكثر من طالب لكل من الصف الثالث والسادس الابتدائي والثالث متوسط، كما يلتزم بتوافر محددات الترشيح وفقًا لاستمارة الخصائص والسمات الشخصية للطالب المرشح، واختيار أفضل طالب متميز من الفئة المستهدفة لكل صف دراسي.

وأكد ضرورة تكليف إدارة المدرسة (معلم أو منسق الموهوبين) بمهام توزيع استمارات الترشيح على الطلاب وجمعها وتدقيقها، والتأكد من صحة البيانات وإجراءات الترشيح وفق الدليل التنظيمي، ورفعها إلى إدارة الموهوبين في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 24/ 4/ 1442هـ.

ودعا المدارس إلى حث أولياء الأمور على استكمال إجراءات التسجيل النهائية لأبنائهم في موقع موهبة الإلكتروني www.mawhiba.org، بعد استلام الطالب المرشح لرسالة نصية من موقع موهبة، تتضمن رقم التسجيل في قياس، والتأكيد على تطبيق الطالب مقياس موهبة.

ويهدف مسار "الترشيح الذاتي"، إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الواعدين من خلال التسجيل الذاتي مباشرة عبر بوابة موهبة، ويشترط تسديد رسوم التسجيل خلال الفترة المتاحة حسب الجدول الزمني للبرنامج.

ويحق للطلاب المجتازين الالتحاق ببرامج الموهوبين حسب درجة الطالب المجتاز، وحسب تصنيف البرنامج المتاح.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
01:53 PM

"تعليم تبوك" تدعو للكشف عن "المواهب" في المدارس الابتدائية والمتوسطة

ضمن شراكة الوزارة و"موهبة" وهيئة تقويم التعليم.. والترشيح عبر مسارين

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نواف الغضوري - تبوك
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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك جميع مكاتب التعليم والمدارس الابتدائية والمتوسطة الحكومية والأهلية، إلى ترشيح الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين للعام 1442هـ الذي يأتي في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين بمنطقة تبوك علي الرميش، أن الترشيح للبرنامج يتم عبر مسارين؛ وهما مسار "الترشيح المدعوم" للمدارس الحكومية وفق الأعداد المحددة لكل مكتب تعليم، ومسار "الترشيح الذاتي" والمتاح لجميع الطلاب في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.

وبيّن "الرميش" أن الترشيح المدعوم يشترط أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية وملتحقًا بمدرسة حكومية، ولا يتم فيه ترشيح أكثر من طالب لكل من الصف الثالث والسادس الابتدائي والثالث متوسط، كما يلتزم بتوافر محددات الترشيح وفقًا لاستمارة الخصائص والسمات الشخصية للطالب المرشح، واختيار أفضل طالب متميز من الفئة المستهدفة لكل صف دراسي.

وأكد ضرورة تكليف إدارة المدرسة (معلم أو منسق الموهوبين) بمهام توزيع استمارات الترشيح على الطلاب وجمعها وتدقيقها، والتأكد من صحة البيانات وإجراءات الترشيح وفق الدليل التنظيمي، ورفعها إلى إدارة الموهوبين في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 24/ 4/ 1442هـ.

ودعا المدارس إلى حث أولياء الأمور على استكمال إجراءات التسجيل النهائية لأبنائهم في موقع موهبة الإلكتروني www.mawhiba.org، بعد استلام الطالب المرشح لرسالة نصية من موقع موهبة، تتضمن رقم التسجيل في قياس، والتأكيد على تطبيق الطالب مقياس موهبة.

ويهدف مسار "الترشيح الذاتي"، إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الواعدين من خلال التسجيل الذاتي مباشرة عبر بوابة موهبة، ويشترط تسديد رسوم التسجيل خلال الفترة المتاحة حسب الجدول الزمني للبرنامج.

ويحق للطلاب المجتازين الالتحاق ببرامج الموهوبين حسب درجة الطالب المجتاز، وحسب تصنيف البرنامج المتاح.

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