النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. خروج سياح على مناهل مياه أمطار يتسبب بانقلاب سيارة في جدة

دعوات للجهات المعنية بإيجاد حل بشكل نهائي حفاظًا على الأرواح

تسبب خروج سياح من مناهل لتصريف مياه الأمطار بشارع فلسطين بجدة، مساء اليوم، إلى انقلاب مركبة وتعرضها لأضرار، بعد أن تكرر الخلل بالموقع عدة مرات طوال السنوات الماضية.

وقال المواطن "محمد باطرفي" إن المشكلة في مناهل تصريف الأمطار، فأكثر من مرة تصير حوادث بسببها ويتم إصلاحها، لكن الخلل يعود مرة أخرى، متوقعًا أن إصلاح المكان لم يكن بالشكل الجيد.

وأضاف بخصوص حادث اليوم: "لم أشاهد وقت الحادث ولكن كالعادة، عند مرور سيارة والضغط على طرف الحديد، يرتفع ويتسبب بانقلاب السيارة، وهذه ثاني سيارة تنقلب في نفس المكان، أو تتعرض للأضرار".

ودعا "باطرفي" الجهات المعنية إلى إيجاد حل بشكل نهائي؛ لمنع وقوع مثل تلك الحوادث حفاظًا علي الأرواح أو تضرر المركبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. خروج سياح على مناهل مياه أمطار يتسبب بانقلاب سيارة في جدة
سبق

تسبب خروج سياح من مناهل لتصريف مياه الأمطار بشارع فلسطين بجدة، مساء اليوم، إلى انقلاب مركبة وتعرضها لأضرار، بعد أن تكرر الخلل بالموقع عدة مرات طوال السنوات الماضية.

وقال المواطن "محمد باطرفي" إن المشكلة في مناهل تصريف الأمطار، فأكثر من مرة تصير حوادث بسببها ويتم إصلاحها، لكن الخلل يعود مرة أخرى، متوقعًا أن إصلاح المكان لم يكن بالشكل الجيد.

وأضاف بخصوص حادث اليوم: "لم أشاهد وقت الحادث ولكن كالعادة، عند مرور سيارة والضغط على طرف الحديد، يرتفع ويتسبب بانقلاب السيارة، وهذه ثاني سيارة تنقلب في نفس المكان، أو تتعرض للأضرار".

ودعا "باطرفي" الجهات المعنية إلى إيجاد حل بشكل نهائي؛ لمنع وقوع مثل تلك الحوادث حفاظًا علي الأرواح أو تضرر المركبات.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
07:26 PM

بالصور.. خروج سياح على مناهل مياه أمطار يتسبب بانقلاب سيارة في جدة

دعوات للجهات المعنية بإيجاد حل بشكل نهائي حفاظًا على الأرواح

A A A
سعود الدعجاني - جدة
6
3,487

تسبب خروج سياح من مناهل لتصريف مياه الأمطار بشارع فلسطين بجدة، مساء اليوم، إلى انقلاب مركبة وتعرضها لأضرار، بعد أن تكرر الخلل بالموقع عدة مرات طوال السنوات الماضية.

وقال المواطن "محمد باطرفي" إن المشكلة في مناهل تصريف الأمطار، فأكثر من مرة تصير حوادث بسببها ويتم إصلاحها، لكن الخلل يعود مرة أخرى، متوقعًا أن إصلاح المكان لم يكن بالشكل الجيد.

وأضاف بخصوص حادث اليوم: "لم أشاهد وقت الحادث ولكن كالعادة، عند مرور سيارة والضغط على طرف الحديد، يرتفع ويتسبب بانقلاب السيارة، وهذه ثاني سيارة تنقلب في نفس المكان، أو تتعرض للأضرار".

ودعا "باطرفي" الجهات المعنية إلى إيجاد حل بشكل نهائي؛ لمنع وقوع مثل تلك الحوادث حفاظًا علي الأرواح أو تضرر المركبات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,561
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,617
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,622
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,853

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة