"التجارة" تشهّر بصاحبة مُنشأة تبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بصاحبة محطة وقود بمكة المكرمة؛ وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشـأة لنظام مكافحة الغش التجاري، ونقص معايرة الوقود، وعرض وبيع مواد بترولية ناقصة الكمية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس؛ وهو ما يُعد غشًّا وتضليلًا للمستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، يقضي بإدانة المخالفة وفرض غرامة مالية وإغلاق المحطة لمدة أسبوع، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفة.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع للمستهلكين؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عمومَ المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.