داعش يتبنى الهجوم على معبد للسيخ والهندوس في كابول

وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى وعالقين داخل المبنى

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، الأربعاء، مسؤوليته عن الهجوم على معبد للسيخ والهندوس في العاصمة الأفغانية كابول.

وكان مسلحون مجهولون وانتحاريون قد هاجموا، صباح اليوم الأربعاء، معبدًا للسيخ والهندوس، في العاصمة الأفغانية كابول، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

ووفق "رويترز" قال طارق عريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، في رسالة للصحفيين: إن "عددًا من المهاجمين اقتحموا معبدًا للسيخ والهندوس في العاصمة عند نحو الساعة 07:45 (03:15 ت ج)".

وأضاف أن "الناس عالقون داخل المبنى، وقوات الأمن تحاول إنقاذهم".