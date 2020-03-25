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داعش يتبنى الهجوم على معبد للسيخ والهندوس في كابول

وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى وعالقين داخل المبنى

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، الأربعاء، مسؤوليته عن الهجوم على معبد للسيخ والهندوس في العاصمة الأفغانية كابول.

وكان مسلحون مجهولون وانتحاريون قد هاجموا، صباح اليوم الأربعاء، معبدًا للسيخ والهندوس، في العاصمة الأفغانية كابول، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

ووفق "رويترز" قال طارق عريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، في رسالة للصحفيين: إن "عددًا من المهاجمين اقتحموا معبدًا للسيخ والهندوس في العاصمة عند نحو الساعة 07:45 (03:15 ت ج)".

وأضاف أن "الناس عالقون داخل المبنى، وقوات الأمن تحاول إنقاذهم".

تنظيم داعش الإرهابي كابول

الرئيسية/ أخبار العالم

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داعش يتبنى الهجوم على معبد للسيخ والهندوس في كابول
سبق

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، الأربعاء، مسؤوليته عن الهجوم على معبد للسيخ والهندوس في العاصمة الأفغانية كابول.

وكان مسلحون مجهولون وانتحاريون قد هاجموا، صباح اليوم الأربعاء، معبدًا للسيخ والهندوس، في العاصمة الأفغانية كابول، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

ووفق "رويترز" قال طارق عريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، في رسالة للصحفيين: إن "عددًا من المهاجمين اقتحموا معبدًا للسيخ والهندوس في العاصمة عند نحو الساعة 07:45 (03:15 ت ج)".

وأضاف أن "الناس عالقون داخل المبنى، وقوات الأمن تحاول إنقاذهم".

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:53 AM

داعش يتبنى الهجوم على معبد للسيخ والهندوس في كابول

وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى وعالقين داخل المبنى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، الأربعاء، مسؤوليته عن الهجوم على معبد للسيخ والهندوس في العاصمة الأفغانية كابول.

وكان مسلحون مجهولون وانتحاريون قد هاجموا، صباح اليوم الأربعاء، معبدًا للسيخ والهندوس، في العاصمة الأفغانية كابول، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

ووفق "رويترز" قال طارق عريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، في رسالة للصحفيين: إن "عددًا من المهاجمين اقتحموا معبدًا للسيخ والهندوس في العاصمة عند نحو الساعة 07:45 (03:15 ت ج)".

وأضاف أن "الناس عالقون داخل المبنى، وقوات الأمن تحاول إنقاذهم".

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