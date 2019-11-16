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تعيين "الغامدي" مديرًا لمكتب المشرف على مستشفى الملك فهد والعزيزية

أصدر المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة، الدكتور محمد بن حسن باجبير؛ قرارًا إداريًّا بتعيين محمد بن جراد الغامدي، مديرًا لمكتب المشرف العام.

ويملك "محمد الغامدي" خبرة إدارية مميزة جعلته مؤهلًا لهذا المنصب، وما زال يتلقّى التهاني والتبريكات على تعيينه.

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تعيين "الغامدي" مديرًا لمكتب المشرف على مستشفى الملك فهد والعزيزية
سبق

أصدر المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة، الدكتور محمد بن حسن باجبير؛ قرارًا إداريًّا بتعيين محمد بن جراد الغامدي، مديرًا لمكتب المشرف العام.

ويملك "محمد الغامدي" خبرة إدارية مميزة جعلته مؤهلًا لهذا المنصب، وما زال يتلقّى التهاني والتبريكات على تعيينه.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
10:13 PM

تعيين "الغامدي" مديرًا لمكتب المشرف على مستشفى الملك فهد والعزيزية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة، الدكتور محمد بن حسن باجبير؛ قرارًا إداريًّا بتعيين محمد بن جراد الغامدي، مديرًا لمكتب المشرف العام.

ويملك "محمد الغامدي" خبرة إدارية مميزة جعلته مؤهلًا لهذا المنصب، وما زال يتلقّى التهاني والتبريكات على تعيينه.

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