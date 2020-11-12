أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس نيجيريا
بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
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خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس نيجيرياوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-12
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
03:56 PM
خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس نيجيريا
بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
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