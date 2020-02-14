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بمذكرة تفاهم.. إنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل في اليابان

تستضيفه جامعة طوكيو بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة طوكيو، ومركز مبادرات "مسك"؛ لإنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل.

جاء ذلك بحضور مدير جامعة طوكيو الدكتور جونوكامي ماكوتو، ورئيس مجلس إدارة مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" بدر العساكر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.

وقال "العساكر": العلاقات السعودية اليابانية علاقات قوية ومتميزة على مدى أكثر من ستة عقود، وهو ما من شأنه إيجاد بيئة مشجعة ومحفزة للتعاون في مختلف المجالات؛ لا سيما المجالات العلمية والتقنية والبحثية والتعليمية، التي نشهد اليوم جزءًا مهمًّا منها، يتمثل في الإعلان عن إنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل في جامعة طوكيو العريقة.

وأضاف: تأتي هذه المذكرة امتدادًا للشراكات القائمة بين مسك الخيرية وجامعة طوكيو، المتمثلة في تدريب حوالى 60 شابًّا وفتاة سعوديين في جامعة طوكيو في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية، بالتعاون مع خبراء من القطاع الصناعي والبحثي في اليابان، وزيارات ميدانية للمصانع ومراكز الأبحاث.

من جانبه، قال "جونكامي": تشرّفتُ بمقابلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في يوليو العام الماضي، وما زلت أذكر ذلك اللقاء المميز.

وأضاف: إنشاء المركز فرصة رائعة لكي نعزز ونعمق التعاون بيننا، والجامعات السعودية وجامعة طوكيو تتمتع بعلاقات بنّاءة على المستويين التعليمي والبحثي، وسنمضي قُدُمًا في تطوير شراكاتنا لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030م.

يُذكر أن جامعة طوكيو تأسست عام 1877م، وتعد أكثر الجامعات عراقة في اليابان وحصل سبعة من خريجيها على جوائز نوبل، وتولى 17 من خريجيها منصب رئيس وزراء اليابان، بالإضافة إلى ثلاثة رواد فضاء.

وتحتل الجامعة مراكز متقدمة في التصنيفات العلمية للجامعات، ومن أكثر الجامعات نجاحًا على مستوى شرق آسيا في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة من الجامعات.

ومن المخطط أن يُسهم مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل، في دعم الابتكار في البحوث العلمية والتطوير التقني بين المملكة واليابان، في مجالات حيوية ومهمة مثل البيانات الكبيرة والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات الميكاترونيكس والروبوت، بالإضافة إلى العلوم الطبية والحيوية وغيرها.

وسيكون للمركز دور مهم في دعم قبول الطلبة السعوديين المبتعثين في البرامج الأكاديمية والبحثية بجامعة طوكيو.

اليابان طوكيو جامعة طوكيو مركز مبادرات مسك مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل مسك الخيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمذكرة تفاهم.. إنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل في اليابان
سبق

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة طوكيو، ومركز مبادرات "مسك"؛ لإنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل.

جاء ذلك بحضور مدير جامعة طوكيو الدكتور جونوكامي ماكوتو، ورئيس مجلس إدارة مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" بدر العساكر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.

وقال "العساكر": العلاقات السعودية اليابانية علاقات قوية ومتميزة على مدى أكثر من ستة عقود، وهو ما من شأنه إيجاد بيئة مشجعة ومحفزة للتعاون في مختلف المجالات؛ لا سيما المجالات العلمية والتقنية والبحثية والتعليمية، التي نشهد اليوم جزءًا مهمًّا منها، يتمثل في الإعلان عن إنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل في جامعة طوكيو العريقة.

وأضاف: تأتي هذه المذكرة امتدادًا للشراكات القائمة بين مسك الخيرية وجامعة طوكيو، المتمثلة في تدريب حوالى 60 شابًّا وفتاة سعوديين في جامعة طوكيو في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية، بالتعاون مع خبراء من القطاع الصناعي والبحثي في اليابان، وزيارات ميدانية للمصانع ومراكز الأبحاث.

من جانبه، قال "جونكامي": تشرّفتُ بمقابلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في يوليو العام الماضي، وما زلت أذكر ذلك اللقاء المميز.

وأضاف: إنشاء المركز فرصة رائعة لكي نعزز ونعمق التعاون بيننا، والجامعات السعودية وجامعة طوكيو تتمتع بعلاقات بنّاءة على المستويين التعليمي والبحثي، وسنمضي قُدُمًا في تطوير شراكاتنا لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030م.

يُذكر أن جامعة طوكيو تأسست عام 1877م، وتعد أكثر الجامعات عراقة في اليابان وحصل سبعة من خريجيها على جوائز نوبل، وتولى 17 من خريجيها منصب رئيس وزراء اليابان، بالإضافة إلى ثلاثة رواد فضاء.

وتحتل الجامعة مراكز متقدمة في التصنيفات العلمية للجامعات، ومن أكثر الجامعات نجاحًا على مستوى شرق آسيا في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة من الجامعات.

ومن المخطط أن يُسهم مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل، في دعم الابتكار في البحوث العلمية والتطوير التقني بين المملكة واليابان، في مجالات حيوية ومهمة مثل البيانات الكبيرة والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات الميكاترونيكس والروبوت، بالإضافة إلى العلوم الطبية والحيوية وغيرها.

وسيكون للمركز دور مهم في دعم قبول الطلبة السعوديين المبتعثين في البرامج الأكاديمية والبحثية بجامعة طوكيو.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
02:45 PM

بمذكرة تفاهم.. إنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل في اليابان

تستضيفه جامعة طوكيو بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة طوكيو، ومركز مبادرات "مسك"؛ لإنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل.

جاء ذلك بحضور مدير جامعة طوكيو الدكتور جونوكامي ماكوتو، ورئيس مجلس إدارة مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" بدر العساكر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.

وقال "العساكر": العلاقات السعودية اليابانية علاقات قوية ومتميزة على مدى أكثر من ستة عقود، وهو ما من شأنه إيجاد بيئة مشجعة ومحفزة للتعاون في مختلف المجالات؛ لا سيما المجالات العلمية والتقنية والبحثية والتعليمية، التي نشهد اليوم جزءًا مهمًّا منها، يتمثل في الإعلان عن إنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل في جامعة طوكيو العريقة.

وأضاف: تأتي هذه المذكرة امتدادًا للشراكات القائمة بين مسك الخيرية وجامعة طوكيو، المتمثلة في تدريب حوالى 60 شابًّا وفتاة سعوديين في جامعة طوكيو في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية، بالتعاون مع خبراء من القطاع الصناعي والبحثي في اليابان، وزيارات ميدانية للمصانع ومراكز الأبحاث.

من جانبه، قال "جونكامي": تشرّفتُ بمقابلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في يوليو العام الماضي، وما زلت أذكر ذلك اللقاء المميز.

وأضاف: إنشاء المركز فرصة رائعة لكي نعزز ونعمق التعاون بيننا، والجامعات السعودية وجامعة طوكيو تتمتع بعلاقات بنّاءة على المستويين التعليمي والبحثي، وسنمضي قُدُمًا في تطوير شراكاتنا لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030م.

يُذكر أن جامعة طوكيو تأسست عام 1877م، وتعد أكثر الجامعات عراقة في اليابان وحصل سبعة من خريجيها على جوائز نوبل، وتولى 17 من خريجيها منصب رئيس وزراء اليابان، بالإضافة إلى ثلاثة رواد فضاء.

وتحتل الجامعة مراكز متقدمة في التصنيفات العلمية للجامعات، ومن أكثر الجامعات نجاحًا على مستوى شرق آسيا في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة من الجامعات.

ومن المخطط أن يُسهم مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل، في دعم الابتكار في البحوث العلمية والتطوير التقني بين المملكة واليابان، في مجالات حيوية ومهمة مثل البيانات الكبيرة والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات الميكاترونيكس والروبوت، بالإضافة إلى العلوم الطبية والحيوية وغيرها.

وسيكون للمركز دور مهم في دعم قبول الطلبة السعوديين المبتعثين في البرامج الأكاديمية والبحثية بجامعة طوكيو.

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