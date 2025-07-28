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"التحالف" يعترض ويُسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران

"المالكي" ينفي أكاذيب المليشيا الحوثية حول استهداف المطار

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه نجران.
ونفى المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية ما نشرته مليشيا الحوثي عن استهداف مطار نجران، مؤكداً أن التحالف العربي يتعامل بحزم مع المواقع التي تنطلق منها الطائرات المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي.
وقال في تصريحات تلفزيونية لشبكة "سكاي نيوز عربية": مليشيا الحوثي تمارس عمليات القتل خارج إطار القانون، والتحالف يسعى للقضاء على الإرهاب الذي تمارسه مليشيا الحوثي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يعترض ويُسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه نجران.
ونفى المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية ما نشرته مليشيا الحوثي عن استهداف مطار نجران، مؤكداً أن التحالف العربي يتعامل بحزم مع المواقع التي تنطلق منها الطائرات المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي.
وقال في تصريحات تلفزيونية لشبكة "سكاي نيوز عربية": مليشيا الحوثي تمارس عمليات القتل خارج إطار القانون، والتحالف يسعى للقضاء على الإرهاب الذي تمارسه مليشيا الحوثي.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
03:22 PM

"التحالف" يعترض ويُسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران

"المالكي" ينفي أكاذيب المليشيا الحوثية حول استهداف المطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه نجران.
ونفى المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية ما نشرته مليشيا الحوثي عن استهداف مطار نجران، مؤكداً أن التحالف العربي يتعامل بحزم مع المواقع التي تنطلق منها الطائرات المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي.
وقال في تصريحات تلفزيونية لشبكة "سكاي نيوز عربية": مليشيا الحوثي تمارس عمليات القتل خارج إطار القانون، والتحالف يسعى للقضاء على الإرهاب الذي تمارسه مليشيا الحوثي.

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