النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية: تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

في حائل.. تُوفِّي الأب صباحاً ولحقه الابن ضُحى

"الشريطي" عُرف بمعاملة أبنائه بالحب والتفاهم

تُوفِّي، صباح اليوم، الشيخ فلاح بن شباب الشريطي الشمري بحائل؛ إثر حادث مروري تعرض له بتاريخ 28 يناير2021، أدخله العناية في المستشفى.

وتلقت عائلته خبر وفاته، فتأثر ابنه الأكبر "خالد" من هول الصدمة، وسقط على الأرض، فتم نقله إلى المستشفى، إلا أن تعرضه لسكتة قلبية جعل الأطباء يعلنون وفاته، ليلحق بوالده.

وكان الابن قد غرّد أمس الأول قائلاً: يا حي يا قيوم ربي إن والدي أغلى ما أملك. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تشفيه.

الجدير ذكره أنه تمت الصلاة على "الشريطي" ظهراً، فيما تمت الصلاة على ابنه عصراً.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ "الشريطي" من وجهاء منطقة حائل، ومن ذوي الرأي السديد وصاحب حكمة صائبة، وأسهم في حلّ العديد من القضايا المجتمعية في حائل، كما كان له دور في العديد من المساعي في عتق الرقاب.

"الشريطي" وابنه نعاهما المجتمع الحائلي في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما جسّدت الحادثة في الحب والوفاء في الحياة والموت، بين الأب وابنه.

وكان "الشريطي" يعامل أبناءه معاملة الأخ الحنون والأب المربي طوال حياته، وذلك بحسب ما ذكره مقربون من العائلة، والذين أكدوا أن الاحترام المتبادل والحب والتفاهم بين "الشريطي "أبنائه ملاحظ عند الجميع.

وتتقدم "سبق" بالتعازي والمواساة لذوي الفقيدين، سائلةً الله لهما الرحمة والمغفرة، ولجميع ذويهما الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في حائل.. تُوفِّي الأب صباحاً ولحقه الابن ضُحى
سبق

تُوفِّي، صباح اليوم، الشيخ فلاح بن شباب الشريطي الشمري بحائل؛ إثر حادث مروري تعرض له بتاريخ 28 يناير2021، أدخله العناية في المستشفى.

وتلقت عائلته خبر وفاته، فتأثر ابنه الأكبر "خالد" من هول الصدمة، وسقط على الأرض، فتم نقله إلى المستشفى، إلا أن تعرضه لسكتة قلبية جعل الأطباء يعلنون وفاته، ليلحق بوالده.

وكان الابن قد غرّد أمس الأول قائلاً: يا حي يا قيوم ربي إن والدي أغلى ما أملك. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تشفيه.

الجدير ذكره أنه تمت الصلاة على "الشريطي" ظهراً، فيما تمت الصلاة على ابنه عصراً.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ "الشريطي" من وجهاء منطقة حائل، ومن ذوي الرأي السديد وصاحب حكمة صائبة، وأسهم في حلّ العديد من القضايا المجتمعية في حائل، كما كان له دور في العديد من المساعي في عتق الرقاب.

"الشريطي" وابنه نعاهما المجتمع الحائلي في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما جسّدت الحادثة في الحب والوفاء في الحياة والموت، بين الأب وابنه.

وكان "الشريطي" يعامل أبناءه معاملة الأخ الحنون والأب المربي طوال حياته، وذلك بحسب ما ذكره مقربون من العائلة، والذين أكدوا أن الاحترام المتبادل والحب والتفاهم بين "الشريطي "أبنائه ملاحظ عند الجميع.

وتتقدم "سبق" بالتعازي والمواساة لذوي الفقيدين، سائلةً الله لهما الرحمة والمغفرة، ولجميع ذويهما الصبر والسلوان.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
05:38 PM

في حائل.. تُوفِّي الأب صباحاً ولحقه الابن ضُحى

"الشريطي" عُرف بمعاملة أبنائه بالحب والتفاهم

A A A
خالد السليمي - حائل
12
36,713

تُوفِّي، صباح اليوم، الشيخ فلاح بن شباب الشريطي الشمري بحائل؛ إثر حادث مروري تعرض له بتاريخ 28 يناير2021، أدخله العناية في المستشفى.

وتلقت عائلته خبر وفاته، فتأثر ابنه الأكبر "خالد" من هول الصدمة، وسقط على الأرض، فتم نقله إلى المستشفى، إلا أن تعرضه لسكتة قلبية جعل الأطباء يعلنون وفاته، ليلحق بوالده.

وكان الابن قد غرّد أمس الأول قائلاً: يا حي يا قيوم ربي إن والدي أغلى ما أملك. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تشفيه.

الجدير ذكره أنه تمت الصلاة على "الشريطي" ظهراً، فيما تمت الصلاة على ابنه عصراً.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ "الشريطي" من وجهاء منطقة حائل، ومن ذوي الرأي السديد وصاحب حكمة صائبة، وأسهم في حلّ العديد من القضايا المجتمعية في حائل، كما كان له دور في العديد من المساعي في عتق الرقاب.

"الشريطي" وابنه نعاهما المجتمع الحائلي في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما جسّدت الحادثة في الحب والوفاء في الحياة والموت، بين الأب وابنه.

وكان "الشريطي" يعامل أبناءه معاملة الأخ الحنون والأب المربي طوال حياته، وذلك بحسب ما ذكره مقربون من العائلة، والذين أكدوا أن الاحترام المتبادل والحب والتفاهم بين "الشريطي "أبنائه ملاحظ عند الجميع.

وتتقدم "سبق" بالتعازي والمواساة لذوي الفقيدين، سائلةً الله لهما الرحمة والمغفرة، ولجميع ذويهما الصبر والسلوان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,759
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,279
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,309
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,156

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة