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رئيس اتحاد التسلق والهايكنق: نسعى لدعم الرياضة والانضمام لعضوية الاتحاد الدولي للعبة

أكد الأمير بندر بن خالد بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنق سعي الاتحاد إلى دعم الرياضة بالعديد من اللوائح والأنظمة التي من شأنها المساهمة في زيادة تنظيم الرياضة خلال الفترة المقبلة.
وأشاد سموه خلال اللقاء المرئي الثاني الذي أقامه الاتحاد بعنوان "اللوائح التنظيمية والمتطلبات لرياضة التسلق والهايكنج" بالاهتمام الكبير من قبل وزارة الرياضة بتطوير وإصدار اللوائح للاتحادات الرياضية التي تم تأسيسها مؤخرًا, مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تلقي عدد من الشكاوى من بعض الجهات بشأن بعض الممارسات غير الصحيحة من ممارسي الرياضة.
ووعد رئيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنق رياضيي الهايكنج والتسلق من الرياضيين النخبة، الذين يفتخر ويعتز بهم، مبينا أن دور الاتحاد التنظيم المميز للرياضة ووضعها في مصاف الرياضات السعودية.
وكشف الأمير بندر بن خالد بن فهد عن الخطوات الجادة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الدولي للعبة، وهي الخطوة التي سيكون لها بالغ الأثر في مستقبل الاتحاد من ناحية تنظيم البطولات والاعتراف العالمي.
فيما أبرزت المدير التنفيذي للاتحاد ياسمين قحطاني خلال اللقاء النقاط التي ستضمها اللائحة وواجبات الرياضيين، والخطة الموضوعة لزيادة نسبة ممارسي رياضة التسلق والهايكنج، مبينة عدداً من النقاط والتوجيهات الواجب الالتزام بها من قبل المرشدين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس اتحاد التسلق والهايكنق: نسعى لدعم الرياضة والانضمام لعضوية الاتحاد الدولي للعبة
سبق

أكد الأمير بندر بن خالد بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنق سعي الاتحاد إلى دعم الرياضة بالعديد من اللوائح والأنظمة التي من شأنها المساهمة في زيادة تنظيم الرياضة خلال الفترة المقبلة.
وأشاد سموه خلال اللقاء المرئي الثاني الذي أقامه الاتحاد بعنوان "اللوائح التنظيمية والمتطلبات لرياضة التسلق والهايكنج" بالاهتمام الكبير من قبل وزارة الرياضة بتطوير وإصدار اللوائح للاتحادات الرياضية التي تم تأسيسها مؤخرًا, مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تلقي عدد من الشكاوى من بعض الجهات بشأن بعض الممارسات غير الصحيحة من ممارسي الرياضة.
ووعد رئيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنق رياضيي الهايكنج والتسلق من الرياضيين النخبة، الذين يفتخر ويعتز بهم، مبينا أن دور الاتحاد التنظيم المميز للرياضة ووضعها في مصاف الرياضات السعودية.
وكشف الأمير بندر بن خالد بن فهد عن الخطوات الجادة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الدولي للعبة، وهي الخطوة التي سيكون لها بالغ الأثر في مستقبل الاتحاد من ناحية تنظيم البطولات والاعتراف العالمي.
فيما أبرزت المدير التنفيذي للاتحاد ياسمين قحطاني خلال اللقاء النقاط التي ستضمها اللائحة وواجبات الرياضيين، والخطة الموضوعة لزيادة نسبة ممارسي رياضة التسلق والهايكنج، مبينة عدداً من النقاط والتوجيهات الواجب الالتزام بها من قبل المرشدين.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
07:57 PM

رئيس اتحاد التسلق والهايكنق: نسعى لدعم الرياضة والانضمام لعضوية الاتحاد الدولي للعبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكد الأمير بندر بن خالد بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنق سعي الاتحاد إلى دعم الرياضة بالعديد من اللوائح والأنظمة التي من شأنها المساهمة في زيادة تنظيم الرياضة خلال الفترة المقبلة.
وأشاد سموه خلال اللقاء المرئي الثاني الذي أقامه الاتحاد بعنوان "اللوائح التنظيمية والمتطلبات لرياضة التسلق والهايكنج" بالاهتمام الكبير من قبل وزارة الرياضة بتطوير وإصدار اللوائح للاتحادات الرياضية التي تم تأسيسها مؤخرًا, مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تلقي عدد من الشكاوى من بعض الجهات بشأن بعض الممارسات غير الصحيحة من ممارسي الرياضة.
ووعد رئيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنق رياضيي الهايكنج والتسلق من الرياضيين النخبة، الذين يفتخر ويعتز بهم، مبينا أن دور الاتحاد التنظيم المميز للرياضة ووضعها في مصاف الرياضات السعودية.
وكشف الأمير بندر بن خالد بن فهد عن الخطوات الجادة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الدولي للعبة، وهي الخطوة التي سيكون لها بالغ الأثر في مستقبل الاتحاد من ناحية تنظيم البطولات والاعتراف العالمي.
فيما أبرزت المدير التنفيذي للاتحاد ياسمين قحطاني خلال اللقاء النقاط التي ستضمها اللائحة وواجبات الرياضيين، والخطة الموضوعة لزيادة نسبة ممارسي رياضة التسلق والهايكنج، مبينة عدداً من النقاط والتوجيهات الواجب الالتزام بها من قبل المرشدين.

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