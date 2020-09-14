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"العدل": إجراء 100 ألف توثيق خارج أوقات الدوام الرسمي

الرياض تتصدر بـ 31.5 ألف عملية.. تليها مكة بـ 16.6 ألفًا

أعلنت وزارة العدل، عن إجراء قطاع التوثيق نحو 103 آلاف عملية خارج أوقات الدوام الرسمي "قبل الساعة السابعة والنصف صباحاً وبعد الساعة الثالثة عصراً" خلال الـ100 يوم الماضية، من قبل الموثقين المعتمدين من وزارة العدل.

وذكرت الوزارة أن العمليات تنوعت، بين 17 ألف عملية على الوكالات والإقرارات، و86 ألف عملية توثيق عقار.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 31.5 ألف عملية، تليها مكة المكرمة بـ 16.6 ألف عملية، ثم الشرقية بـ 12.5 ألف عملية، ثم القصيم بـ 12 ألف عملية، فعسير بـ 8600 عملية.

ويتولى الموثقون عمليات توثيق الوكالات وفسخها، والإفراغ العقاري، والرهن العقاري، وفك الرهن العقاري، وتصحيح الصكوك العقارية، والإقرار بالدين، والتنازل عن الدين، وسداد الدين كلي أو جزئي، وعقود تأسيس الشركات، التي من شأنها أن تغني المستفيدين عن الحضور لكتابات العدل.

وأكدت الوزارة أن خدمات الموثقين تجري بأعلى درجات الأمان التوثيقي، حيث ترتبط بالبنية الرقمية لوزارة العدل.

وللاستفادة من الخدمة؛ يمكن للمستفيدين زيارة موقع الموثق mwathiq.sa، والتواصل مع أقرب موثق مرخص من خلال البيانات الخاصة به، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، الذي يتيح أيضًا للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها، تسهيلاً للمستفيدين ودعماً لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان.

يأتي ذلك استمرارًا لمسيرة التحول الرقمي لخدمات التوثيق التي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني نهاية عام 2018م، واستمرارًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال ممكنات برنامج التحول الوطني.

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل": إجراء 100 ألف توثيق خارج أوقات الدوام الرسمي
سبق

أعلنت وزارة العدل، عن إجراء قطاع التوثيق نحو 103 آلاف عملية خارج أوقات الدوام الرسمي "قبل الساعة السابعة والنصف صباحاً وبعد الساعة الثالثة عصراً" خلال الـ100 يوم الماضية، من قبل الموثقين المعتمدين من وزارة العدل.

وذكرت الوزارة أن العمليات تنوعت، بين 17 ألف عملية على الوكالات والإقرارات، و86 ألف عملية توثيق عقار.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 31.5 ألف عملية، تليها مكة المكرمة بـ 16.6 ألف عملية، ثم الشرقية بـ 12.5 ألف عملية، ثم القصيم بـ 12 ألف عملية، فعسير بـ 8600 عملية.

ويتولى الموثقون عمليات توثيق الوكالات وفسخها، والإفراغ العقاري، والرهن العقاري، وفك الرهن العقاري، وتصحيح الصكوك العقارية، والإقرار بالدين، والتنازل عن الدين، وسداد الدين كلي أو جزئي، وعقود تأسيس الشركات، التي من شأنها أن تغني المستفيدين عن الحضور لكتابات العدل.

وأكدت الوزارة أن خدمات الموثقين تجري بأعلى درجات الأمان التوثيقي، حيث ترتبط بالبنية الرقمية لوزارة العدل.

وللاستفادة من الخدمة؛ يمكن للمستفيدين زيارة موقع الموثق mwathiq.sa، والتواصل مع أقرب موثق مرخص من خلال البيانات الخاصة به، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، الذي يتيح أيضًا للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها، تسهيلاً للمستفيدين ودعماً لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان.

يأتي ذلك استمرارًا لمسيرة التحول الرقمي لخدمات التوثيق التي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني نهاية عام 2018م، واستمرارًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال ممكنات برنامج التحول الوطني.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
05:08 PM

"العدل": إجراء 100 ألف توثيق خارج أوقات الدوام الرسمي

الرياض تتصدر بـ 31.5 ألف عملية.. تليها مكة بـ 16.6 ألفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العدل، عن إجراء قطاع التوثيق نحو 103 آلاف عملية خارج أوقات الدوام الرسمي "قبل الساعة السابعة والنصف صباحاً وبعد الساعة الثالثة عصراً" خلال الـ100 يوم الماضية، من قبل الموثقين المعتمدين من وزارة العدل.

وذكرت الوزارة أن العمليات تنوعت، بين 17 ألف عملية على الوكالات والإقرارات، و86 ألف عملية توثيق عقار.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 31.5 ألف عملية، تليها مكة المكرمة بـ 16.6 ألف عملية، ثم الشرقية بـ 12.5 ألف عملية، ثم القصيم بـ 12 ألف عملية، فعسير بـ 8600 عملية.

ويتولى الموثقون عمليات توثيق الوكالات وفسخها، والإفراغ العقاري، والرهن العقاري، وفك الرهن العقاري، وتصحيح الصكوك العقارية، والإقرار بالدين، والتنازل عن الدين، وسداد الدين كلي أو جزئي، وعقود تأسيس الشركات، التي من شأنها أن تغني المستفيدين عن الحضور لكتابات العدل.

وأكدت الوزارة أن خدمات الموثقين تجري بأعلى درجات الأمان التوثيقي، حيث ترتبط بالبنية الرقمية لوزارة العدل.

وللاستفادة من الخدمة؛ يمكن للمستفيدين زيارة موقع الموثق mwathiq.sa، والتواصل مع أقرب موثق مرخص من خلال البيانات الخاصة به، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، الذي يتيح أيضًا للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها، تسهيلاً للمستفيدين ودعماً لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان.

يأتي ذلك استمرارًا لمسيرة التحول الرقمي لخدمات التوثيق التي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني نهاية عام 2018م، واستمرارًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال ممكنات برنامج التحول الوطني.

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