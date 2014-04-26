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لليوم الثالث.. أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على الطائف

سالت على إثرها العديد من الأودية المعروفة ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم

تشهد الطائف لليوم الثالث على التوالي، أمطارًا غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة، شاملة أحياء شمال وجنوب وغرب المحافظة وسط عواصف رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

وتركزت غزارة الأمطار وسط المحافظة؛ فيما سالت على إثرها العديد من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمرًا.

وكانت الجهات المعنية، قد دعت إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

الطائف أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لليوم الثالث.. أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على الطائف
سبق

تشهد الطائف لليوم الثالث على التوالي، أمطارًا غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة، شاملة أحياء شمال وجنوب وغرب المحافظة وسط عواصف رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

وتركزت غزارة الأمطار وسط المحافظة؛ فيما سالت على إثرها العديد من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمرًا.

وكانت الجهات المعنية، قد دعت إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
07:28 PM

لليوم الثالث.. أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على الطائف

سالت على إثرها العديد من الأودية المعروفة ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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1,286

تشهد الطائف لليوم الثالث على التوالي، أمطارًا غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة، شاملة أحياء شمال وجنوب وغرب المحافظة وسط عواصف رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

وتركزت غزارة الأمطار وسط المحافظة؛ فيما سالت على إثرها العديد من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمرًا.

وكانت الجهات المعنية، قد دعت إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

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