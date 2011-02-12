شاهد من الحرث.. النفايات تشوه "جمال متنزه عين الحارة" ومطالب بالتدخل

المتنزهون يستنكرون ومناشدة بلوحات وزيادة عدد الحاويات وتكثيف التوعية

استنكر عدد من مرتادي منتزه العين الحارة بمحافظة الحرث في جازان، وجود مخلفات وبقايا نفايات داخل حدود المتنزه.



وأشار متنزهون إلى أن انتشار الفوارغ المعلبة شوهت جمال المكان، مفيدين بأن وجودها مضر بالبيئة وتتسبب في عزوف المواطنين عن الموقع، مطالبين بعمل لوحات توعوية للمتنزهين لعدم رمي نفاياتهم بعد التنزه وإلقائها في أماكنها المخصصة.



من جهة قال نايف عبدالله قيسي، أحد المتنزهين، لـ"سبق": "استغربت عند زيارتي للموقع من تراكم هذه العلب الفارغة وبعض النفايات وبقايا الأطعمة في مكان سياحي ومتنزه عام على مستوى المملكة؛ حيث يرتاده أعداد كبيرة أسبوعيًا من جميع المناطق وأبناء المنطقة للاستمتاع وزيارة العين الحارة".



وناشد بلدية الحرث بتكثيف أعمال النظافة ومعالجة التشوهات البصرية بالموقع وتوزيع حاويات أكثر، مع تكثيف الجانب التوعوي من لوحات للمحافظة على نظافة الموقع وعدم ترك النفايات في الموقع بعد التنزه وتكثيف العقوبات على المخالفين.