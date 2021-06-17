التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر اليوم، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون. وجرى خلال اللقاء التأكيد على إدانة استهداف الحوثيين مدرسة في منطقة عسير بطائرة مسيرة مفخخة, إضافة إلى رفض الحوثيين المستمر للجهود الأممية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار، ومواصلتهم القتال في مأرب بالرغم من خسائرهم الكبيرة، وأهمية رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. وقدم السفير آل جابر هديةً تذكارية للمبعوث الأممي بمناسبة انتهاء فترة عمله كمبعوث أممي لليمن، مشيداً بجهوده المميزة السابقة، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته المقبلة.

"آل جابر" يلتقي مبعوث الأمم المتحدة والسفير البريطاني لدى اليمن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-17 التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر اليوم، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.



وجرى خلال اللقاء التأكيد على إدانة استهداف الحوثيين مدرسة في منطقة عسير بطائرة مسيرة مفخخة, إضافة إلى رفض الحوثيين المستمر للجهود الأممية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار، ومواصلتهم القتال في مأرب بالرغم من خسائرهم الكبيرة، وأهمية رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.



وقدم السفير آل جابر هديةً تذكارية للمبعوث الأممي بمناسبة انتهاء فترة عمله كمبعوث أممي لليمن، مشيداً بجهوده المميزة السابقة، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته المقبلة.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 10:18 PM

"آل جابر" يلتقي مبعوث الأمم المتحدة والسفير البريطاني لدى اليمن أكدوا إدانة استهداف الحوثيين لمدرسة ورفضهم وقف النار





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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر اليوم، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.



وجرى خلال اللقاء التأكيد على إدانة استهداف الحوثيين مدرسة في منطقة عسير بطائرة مسيرة مفخخة, إضافة إلى رفض الحوثيين المستمر للجهود الأممية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار، ومواصلتهم القتال في مأرب بالرغم من خسائرهم الكبيرة، وأهمية رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.



وقدم السفير آل جابر هديةً تذكارية للمبعوث الأممي بمناسبة انتهاء فترة عمله كمبعوث أممي لليمن، مشيداً بجهوده المميزة السابقة، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته المقبلة.