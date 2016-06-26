الولايات المتحدة.. 14.168 إصابة جديدة بكورونا و409 حالات وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 14.168 إصابة جديدة و409 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد ‏الإصابات إلى 33.425.231، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 600.859 حالة وفاة.‏