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"الصحة": تسجيل 1301 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1376 خلال الـ24 ساعة الماضية

الولايات المتحدة.. 14.168 إصابة جديدة بكورونا و409 حالات وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 14.168 إصابة جديدة و409 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد ‏الإصابات إلى 33.425.231، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 600.859 حالة وفاة.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة.. 14.168 إصابة جديدة بكورونا و409 حالات وفاة
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 14.168 إصابة جديدة و409 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد ‏الإصابات إلى 33.425.231، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 600.859 حالة وفاة.‏

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
01:05 AM

الولايات المتحدة.. 14.168 إصابة جديدة بكورونا و409 حالات وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 14.168 إصابة جديدة و409 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد ‏الإصابات إلى 33.425.231، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 600.859 حالة وفاة.‏

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