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بسبب كورونا.. أسعار النفط تتراجع متأثرةً بانخفاض الطلب على الوقود

تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتاً عند 43.14 دولاراً

سجلت أسعار النفط اليوم تراجعاً، مع انخفاض الطلب على الوقود بفعل المخاوف بشأن تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتاً عند 43.14 دولاراً للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً إلى 40.59 دولاراً.

أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بسبب كورونا.. أسعار النفط تتراجع متأثرةً بانخفاض الطلب على الوقود
سبق

سجلت أسعار النفط اليوم تراجعاً، مع انخفاض الطلب على الوقود بفعل المخاوف بشأن تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتاً عند 43.14 دولاراً للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً إلى 40.59 دولاراً.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
02:11 AM

بسبب كورونا.. أسعار النفط تتراجع متأثرةً بانخفاض الطلب على الوقود

تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتاً عند 43.14 دولاراً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت أسعار النفط اليوم تراجعاً، مع انخفاض الطلب على الوقود بفعل المخاوف بشأن تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتاً عند 43.14 دولاراً للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً إلى 40.59 دولاراً.

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