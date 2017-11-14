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مصادر "سبق": تنازل معلم "المخمّس" عن حقه بالباحة.. والخصم موقوف

الطرف الآخر يواجه الحق العام

علمت "سبق" من مصادرها أن المعلم الذي اعتدي عليه داخل فصله في الباحة بصفعه على وجهه، تنازل عن حقه الخاص مطلع الأسبوع الحالي فيما لايزال الطرف الآخر موقوفاً يواجه الحق العام.

وكانت "سبق" قد انفردت بتفاصيل الحادثة ومتابعة فصولها، بدءاً بالحادثة ثم إيضاح تعليم الباحة فزيارة فريق من النيابة العامة للمدرسة.

الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق": تنازل معلم "المخمّس" عن حقه بالباحة.. والخصم موقوف
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن المعلم الذي اعتدي عليه داخل فصله في الباحة بصفعه على وجهه، تنازل عن حقه الخاص مطلع الأسبوع الحالي فيما لايزال الطرف الآخر موقوفاً يواجه الحق العام.

وكانت "سبق" قد انفردت بتفاصيل الحادثة ومتابعة فصولها، بدءاً بالحادثة ثم إيضاح تعليم الباحة فزيارة فريق من النيابة العامة للمدرسة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
06:51 PM

مصادر "سبق": تنازل معلم "المخمّس" عن حقه بالباحة.. والخصم موقوف

الطرف الآخر يواجه الحق العام

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
13
5,816

علمت "سبق" من مصادرها أن المعلم الذي اعتدي عليه داخل فصله في الباحة بصفعه على وجهه، تنازل عن حقه الخاص مطلع الأسبوع الحالي فيما لايزال الطرف الآخر موقوفاً يواجه الحق العام.

وكانت "سبق" قد انفردت بتفاصيل الحادثة ومتابعة فصولها، بدءاً بالحادثة ثم إيضاح تعليم الباحة فزيارة فريق من النيابة العامة للمدرسة.

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