النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق فعاليات سباق الجري "إيكوتريل" بموسم العلا.. تعرف عليه

يقام لأول مرة في المملكة

ينطلق سباق الجري متعدد المسارات، الذي يقام في محافظة العلا ضمن فعاليات الموسم الثاني من شتاء طنطورة، لأول مرة في المملكة.

ويُقام السباق وسط معالم العلا الساحرة على 3 مسارات، تحددت أطوالها بـ83 و45 و10 كلم؛ حيث تسعى الهيئة الملكية من خلاله إلى تعزيز مكانة العلا كوجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

وتُجرى فعاليات السباق خلال واحد، ويعمل كمحفز لزيارة العلا والمملكة، والمشاركة في حدث رياضي عالمي يروّج لمبادئ ومبادرات صديقة للبيئة.

يُذكر أن "إيكوتريل" سباق دولي يُقام في أنحاء العالم جميعها، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها بالشرق الأوسط، كما يعد "إيكوتريل العلا" إحدى الفعاليات الرياضية البارزة التي تقدمها العلا خلال مهرجان شتاء طنطورة هذا العام.

موسم العلا شتاء طنطورة

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

اعلان
انطلاق فعاليات سباق الجري "إيكوتريل" بموسم العلا.. تعرف عليه
سبق

ينطلق سباق الجري متعدد المسارات، الذي يقام في محافظة العلا ضمن فعاليات الموسم الثاني من شتاء طنطورة، لأول مرة في المملكة.

ويُقام السباق وسط معالم العلا الساحرة على 3 مسارات، تحددت أطوالها بـ83 و45 و10 كلم؛ حيث تسعى الهيئة الملكية من خلاله إلى تعزيز مكانة العلا كوجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

وتُجرى فعاليات السباق خلال واحد، ويعمل كمحفز لزيارة العلا والمملكة، والمشاركة في حدث رياضي عالمي يروّج لمبادئ ومبادرات صديقة للبيئة.

يُذكر أن "إيكوتريل" سباق دولي يُقام في أنحاء العالم جميعها، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها بالشرق الأوسط، كما يعد "إيكوتريل العلا" إحدى الفعاليات الرياضية البارزة التي تقدمها العلا خلال مهرجان شتاء طنطورة هذا العام.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
04:53 PM

انطلاق فعاليات سباق الجري "إيكوتريل" بموسم العلا.. تعرف عليه

يقام لأول مرة في المملكة

A A A
خالد خليل - الرياض
0
286

ينطلق سباق الجري متعدد المسارات، الذي يقام في محافظة العلا ضمن فعاليات الموسم الثاني من شتاء طنطورة، لأول مرة في المملكة.

ويُقام السباق وسط معالم العلا الساحرة على 3 مسارات، تحددت أطوالها بـ83 و45 و10 كلم؛ حيث تسعى الهيئة الملكية من خلاله إلى تعزيز مكانة العلا كوجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

وتُجرى فعاليات السباق خلال واحد، ويعمل كمحفز لزيارة العلا والمملكة، والمشاركة في حدث رياضي عالمي يروّج لمبادئ ومبادرات صديقة للبيئة.

يُذكر أن "إيكوتريل" سباق دولي يُقام في أنحاء العالم جميعها، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها بالشرق الأوسط، كما يعد "إيكوتريل العلا" إحدى الفعاليات الرياضية البارزة التي تقدمها العلا خلال مهرجان شتاء طنطورة هذا العام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,454
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,136
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,062
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,572

كاريكاتير

دموع الغدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة