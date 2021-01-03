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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

هيئة المحاسبين تُصدر دليل البرامج التدريبية لعام 2021م

للقطاعين العام والخاص وتأهيل المتقدمين للاختبارات المهنية

أصدرت هيئة المحاسبين دليل البرامج التدريبية لعام 2021م.

تفصيلاً، في ضوء تجربة الهيئة وسعيها لتوفير البرامج التدريبية الملائمة التي تسهم في التدريب في مجال المحاسبة والمراجعة في القطاعين العام والخاص وتأهيل المتقدمين للاختبارات المهنية للهيئة، تمّ إعداد الدليل الشامل للبرامج التدريبية الذي يشتمل على جميع البرامج التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال عام 2021م (1442 / 1443 هـ).

والمأمول أن يسهم هذا الدليل في توفير المعلومات المطلوبة حول البرامج التدريبية المختلفة وموضوعاتها وعناصرها والجداول الزمنية لتنفيذها، وأماكن عقدها ورسوم المشاركة فيها.

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هيئة المحاسبين تُصدر دليل البرامج التدريبية لعام 2021م
سبق

أصدرت هيئة المحاسبين دليل البرامج التدريبية لعام 2021م.

تفصيلاً، في ضوء تجربة الهيئة وسعيها لتوفير البرامج التدريبية الملائمة التي تسهم في التدريب في مجال المحاسبة والمراجعة في القطاعين العام والخاص وتأهيل المتقدمين للاختبارات المهنية للهيئة، تمّ إعداد الدليل الشامل للبرامج التدريبية الذي يشتمل على جميع البرامج التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال عام 2021م (1442 / 1443 هـ).

والمأمول أن يسهم هذا الدليل في توفير المعلومات المطلوبة حول البرامج التدريبية المختلفة وموضوعاتها وعناصرها والجداول الزمنية لتنفيذها، وأماكن عقدها ورسوم المشاركة فيها.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
11:51 AM

هيئة المحاسبين تُصدر دليل البرامج التدريبية لعام 2021م

للقطاعين العام والخاص وتأهيل المتقدمين للاختبارات المهنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة المحاسبين دليل البرامج التدريبية لعام 2021م.

تفصيلاً، في ضوء تجربة الهيئة وسعيها لتوفير البرامج التدريبية الملائمة التي تسهم في التدريب في مجال المحاسبة والمراجعة في القطاعين العام والخاص وتأهيل المتقدمين للاختبارات المهنية للهيئة، تمّ إعداد الدليل الشامل للبرامج التدريبية الذي يشتمل على جميع البرامج التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال عام 2021م (1442 / 1443 هـ).

والمأمول أن يسهم هذا الدليل في توفير المعلومات المطلوبة حول البرامج التدريبية المختلفة وموضوعاتها وعناصرها والجداول الزمنية لتنفيذها، وأماكن عقدها ورسوم المشاركة فيها.

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