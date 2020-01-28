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"بنك التنمية": قرض آهل "إعادة التمويل" توقف .. وبرنامج بديل قريباً

بعد تطوير لائحة القروض الاجتماعية لتمكين الراغبين في العمل الحر

أكّد بنك التنمية الاجتماعية أنه أوقف منتج آهل "إعادة التمويل"، لافتاً إلى أنه بصدد تطوير برنامج بديل لتمكين الراغبين في العمل الحر من الحلول المالية.

تفصيلاً، قال بنك التنمية الاجتماعي في رده على عدد من الاستفسارات من خلال صفحته على "تويتر"، حول إمكانية إعادة الرفع بطلب للحصول على قرض "آهل" بما فيه قرض الأسرة بأنه تم إيقاف منتج آهل (إعادة التمويل) لتطوير منتج بديل يُعنى بتمكين الراغبين في العمل الحر من الحلول المالية وغير المالية المقدمة من قِبل بنك التنمية.

وبيّن أنه بإمكان الراغبين ممّن لم يستفيدوا من القرض التقدم حسب الشروط والأنظمة المعمول بها من قبل البنك.

ويهدف قرض "آهل" الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية، إلى دعم الأسر السعودية وتحسين مستوى معيشتهم، ويقدم للمستحقين سواء من الرجال الموظفين والمتسببين والمتقاعدين والنساء من الأرامل والمطلقات والمهجورات، ومن أبرز مميزاته أنه دون فوائد وتصل المبالغ التمويلية فيه إلى 60 ألف ريال سعودي.

وكان بنك التنمية الاجتماعي قد كشف، في وقت سابق، تفاصيل لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة متضمنة عدداً من التعديلات، وأبرزها رفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح 60 ألف ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ 45 ألفاً، بجانب رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 10 آلاف ريال بدلاً من 8 آلاف، إلى جانب إلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة، وتحديد المدة بالنسبة لقرض الزواج بسنة واحدة من تاريخ عقد الزواج.

يُشار إلى أن عدد المستفيدين من البنك منذ تأسيسه عام 1391هـ، حتى الآن، تجاوز ثمانية ملايين مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم الإقراض 103 مليارات ريال سعودي في القروض الاجتماعية والإنتاجية.

بنك التنمية الاجتماعية منتج آهل إعادة التمويل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بنك التنمية": قرض آهل "إعادة التمويل" توقف .. وبرنامج بديل قريباً
سبق

أكّد بنك التنمية الاجتماعية أنه أوقف منتج آهل "إعادة التمويل"، لافتاً إلى أنه بصدد تطوير برنامج بديل لتمكين الراغبين في العمل الحر من الحلول المالية.

تفصيلاً، قال بنك التنمية الاجتماعي في رده على عدد من الاستفسارات من خلال صفحته على "تويتر"، حول إمكانية إعادة الرفع بطلب للحصول على قرض "آهل" بما فيه قرض الأسرة بأنه تم إيقاف منتج آهل (إعادة التمويل) لتطوير منتج بديل يُعنى بتمكين الراغبين في العمل الحر من الحلول المالية وغير المالية المقدمة من قِبل بنك التنمية.

وبيّن أنه بإمكان الراغبين ممّن لم يستفيدوا من القرض التقدم حسب الشروط والأنظمة المعمول بها من قبل البنك.

ويهدف قرض "آهل" الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية، إلى دعم الأسر السعودية وتحسين مستوى معيشتهم، ويقدم للمستحقين سواء من الرجال الموظفين والمتسببين والمتقاعدين والنساء من الأرامل والمطلقات والمهجورات، ومن أبرز مميزاته أنه دون فوائد وتصل المبالغ التمويلية فيه إلى 60 ألف ريال سعودي.

وكان بنك التنمية الاجتماعي قد كشف، في وقت سابق، تفاصيل لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة متضمنة عدداً من التعديلات، وأبرزها رفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح 60 ألف ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ 45 ألفاً، بجانب رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 10 آلاف ريال بدلاً من 8 آلاف، إلى جانب إلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة، وتحديد المدة بالنسبة لقرض الزواج بسنة واحدة من تاريخ عقد الزواج.

يُشار إلى أن عدد المستفيدين من البنك منذ تأسيسه عام 1391هـ، حتى الآن، تجاوز ثمانية ملايين مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم الإقراض 103 مليارات ريال سعودي في القروض الاجتماعية والإنتاجية.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
09:45 AM

"بنك التنمية": قرض آهل "إعادة التمويل" توقف .. وبرنامج بديل قريباً

بعد تطوير لائحة القروض الاجتماعية لتمكين الراغبين في العمل الحر

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قاسم الخبراني - الرياض
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9,500

أكّد بنك التنمية الاجتماعية أنه أوقف منتج آهل "إعادة التمويل"، لافتاً إلى أنه بصدد تطوير برنامج بديل لتمكين الراغبين في العمل الحر من الحلول المالية.

تفصيلاً، قال بنك التنمية الاجتماعي في رده على عدد من الاستفسارات من خلال صفحته على "تويتر"، حول إمكانية إعادة الرفع بطلب للحصول على قرض "آهل" بما فيه قرض الأسرة بأنه تم إيقاف منتج آهل (إعادة التمويل) لتطوير منتج بديل يُعنى بتمكين الراغبين في العمل الحر من الحلول المالية وغير المالية المقدمة من قِبل بنك التنمية.

وبيّن أنه بإمكان الراغبين ممّن لم يستفيدوا من القرض التقدم حسب الشروط والأنظمة المعمول بها من قبل البنك.

ويهدف قرض "آهل" الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية، إلى دعم الأسر السعودية وتحسين مستوى معيشتهم، ويقدم للمستحقين سواء من الرجال الموظفين والمتسببين والمتقاعدين والنساء من الأرامل والمطلقات والمهجورات، ومن أبرز مميزاته أنه دون فوائد وتصل المبالغ التمويلية فيه إلى 60 ألف ريال سعودي.

وكان بنك التنمية الاجتماعي قد كشف، في وقت سابق، تفاصيل لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة متضمنة عدداً من التعديلات، وأبرزها رفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح 60 ألف ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ 45 ألفاً، بجانب رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 10 آلاف ريال بدلاً من 8 آلاف، إلى جانب إلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة، وتحديد المدة بالنسبة لقرض الزواج بسنة واحدة من تاريخ عقد الزواج.

يُشار إلى أن عدد المستفيدين من البنك منذ تأسيسه عام 1391هـ، حتى الآن، تجاوز ثمانية ملايين مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم الإقراض 103 مليارات ريال سعودي في القروض الاجتماعية والإنتاجية.

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