أوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي أنه حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قررت إدارة التعليم بمحافظة بيشة تعليق الدراسة اليوم الأحد الموافق ١٤٣٩/ ٦/ ٩هـ في مدارس البنين والبنات كافة التابعة لمكتبَيْ التعليم بتثليث والأمواه (بنين وبنات).
"تعليم بيشة": تعليق الدراسة في تثليث والأمواه اليوم
حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
أوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي أنه حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قررت إدارة التعليم بمحافظة بيشة تعليق الدراسة اليوم الأحد الموافق ١٤٣٩/ ٦/ ٩هـ في مدارس البنين والبنات كافة التابعة لمكتبَيْ التعليم بتثليث والأمواه (بنين وبنات).
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"تعليم بيشة": تعليق الدراسة في تثليث والأمواه اليومسعود الدعجاني سبق 2018-02-25
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
12:16 AM
"تعليم بيشة": تعليق الدراسة في تثليث والأمواه اليوم
حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
أوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي أنه حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قررت إدارة التعليم بمحافظة بيشة تعليق الدراسة اليوم الأحد الموافق ١٤٣٩/ ٦/ ٩هـ في مدارس البنين والبنات كافة التابعة لمكتبَيْ التعليم بتثليث والأمواه (بنين وبنات).
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