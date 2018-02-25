أوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي أنه حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قررت إدارة التعليم بمحافظة بيشة تعليق الدراسة اليوم الأحد الموافق ١٤٣٩/ ٦/ ٩هـ في مدارس البنين والبنات كافة التابعة لمكتبَيْ التعليم بتثليث والأمواه (بنين وبنات).

"تعليم بيشة": تعليق الدراسة في تثليث والأمواه اليوم سعود الدعجاني سبق 2018-02-25 أوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي أنه حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قررت إدارة التعليم بمحافظة بيشة تعليق الدراسة اليوم الأحد الموافق ١٤٣٩/ ٦/ ٩هـ في مدارس البنين والبنات كافة التابعة لمكتبَيْ التعليم بتثليث والأمواه (بنين وبنات).

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 12:16 AM

"تعليم بيشة": تعليق الدراسة في تثليث والأمواه اليوم حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة





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أوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي أنه حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قررت إدارة التعليم بمحافظة بيشة تعليق الدراسة اليوم الأحد الموافق ١٤٣٩/ ٦/ ٩هـ في مدارس البنين والبنات كافة التابعة لمكتبَيْ التعليم بتثليث والأمواه (بنين وبنات).