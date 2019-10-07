"سيناتور" يطالب "ترامب" بالتراجع عن قراره السماح لتركيا بمهاجمة الأكراد

"غراهام" حذر من عودة "داعش"

ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، طالب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، اليوم (الاثنين) "ترامب" بالعدول عن قراره، الذي سيمهد الطريق أمام تركيا لإنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا.

وخاطب "غراهام"، "ترامب" في تغريدة على "تويتر" قائلاً: "إذا طبقت هذه الخطة التي تمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد الأكراد فسأقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار، أتوقع أن يلقى دعمًا واسعًا من قِبل الحزبين"، وفقًا لما أورده "روسيا اليوم".

ودعا السيناتور الأمريكي المقرب من "ترامب" إلى فرض عقوبات على تركيا إذا لزم الأمر في حال مهاجمتها للأكراد، محذرًا من أن القرار يضمن عودة تنظيم "داعش" الإرهابي.





ورأى "غراهام" أن "قرار "ترامب" بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا يعني التخلي عن حلفائنا الأكراد وتسليم سوريا إلى روسيا وإيران وتركيا ويطلق العنان للمتطرفين، ويضع السلاح في يد الأشرار لتدمير الرجال الطيبين".