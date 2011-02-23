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اجتماع مصري قطري في الكويت لبحث إجراءات تنفيذ "اتفاق العلا"

ناقش الجانبان تعزيز مسيرة العمل المشترك

عقد وفدان رسميان من مصر وقطر اجتماعاً في الكويت، الثلاثاء؛ لبحث آليات وإجراءات تنفيذ "اتفاق العُلا" الذي تم توقيعه في السعودية في 5 يناير الماضي.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان على حسابها في "فيسبوك"، أن الاجتماع بحث "الإجراءات اللازم اتخاذها لتعزيز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية".

وأضافت أن الجانبين رحبا بالإجراءات التي اتخذها البلدان بعد التوقيع على "بيان العُلا"، "كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين".

وبينت الوزارة أن البلدين أعربا عن تقديرهما للسعودية على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العُلا".

الرئيسية/ أخبار العالم

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اجتماع مصري قطري في الكويت لبحث إجراءات تنفيذ "اتفاق العلا"
سبق

عقد وفدان رسميان من مصر وقطر اجتماعاً في الكويت، الثلاثاء؛ لبحث آليات وإجراءات تنفيذ "اتفاق العُلا" الذي تم توقيعه في السعودية في 5 يناير الماضي.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان على حسابها في "فيسبوك"، أن الاجتماع بحث "الإجراءات اللازم اتخاذها لتعزيز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية".

وأضافت أن الجانبين رحبا بالإجراءات التي اتخذها البلدان بعد التوقيع على "بيان العُلا"، "كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين".

وبينت الوزارة أن البلدين أعربا عن تقديرهما للسعودية على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العُلا".

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
07:05 PM

اجتماع مصري قطري في الكويت لبحث إجراءات تنفيذ "اتفاق العلا"

ناقش الجانبان تعزيز مسيرة العمل المشترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد وفدان رسميان من مصر وقطر اجتماعاً في الكويت، الثلاثاء؛ لبحث آليات وإجراءات تنفيذ "اتفاق العُلا" الذي تم توقيعه في السعودية في 5 يناير الماضي.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان على حسابها في "فيسبوك"، أن الاجتماع بحث "الإجراءات اللازم اتخاذها لتعزيز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية".

وأضافت أن الجانبين رحبا بالإجراءات التي اتخذها البلدان بعد التوقيع على "بيان العُلا"، "كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين".

وبينت الوزارة أن البلدين أعربا عن تقديرهما للسعودية على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العُلا".

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