محلل اقتصادي: 13 اتفاقية تؤشر إلى تطوير منظومة التكامل الاقتصادي بين المملكة وعمان

"الجبيري": خطوات تدعم تحول الموانئ العمانية إلى منفذ للصادرات السعودية للعالم

أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري؛ في إطار تعليقه على زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لسلطنة عمان الشقيقة، أن توقيع 13 اتفاقية لمشروعات استثمارية بمليارات الدولارات، بين الجانبين السعودي والعُماني، يؤشر إلى تطوير منظومة التكامل الاقتصادي في قطاعات حيوية ومهمة.

وأضاف الجبيري؛ لـ"سبق"، أن هذا التطوير يشمل قطاعات النفط والطاقة، والصناعات البتروكيماوية، والخدمات اللوجستية البحرية والبرية، والتعدين، والمشروعات العقارية، والصناعات الغذائية (استزراع الجمبري)، كما ستدعم هذه الاتفاقيات تحول الموانئ العمانية إلى منفذ للصادرات السعودية النفطية وغير النفطية إلى العالم.

وأشار "الجبيري"؛ إلى أن هذه الاتفاقيات ستنعكس إيجاباً على توسيع أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن العلاقات الاقتصادية تعيش مرحلة متطورة في مختلف القطاعات وصولاً إلى التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والتنمية المشتركة، وبما يخدم أهداف البلدين، ويحقق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات شمولية ونوعية طويلة المدى وهو ما يعزز من تحقيق الاستدامة الاقتصادية وفتح آفاق واعدة للقطاعين العام والخاص لتكون مكونات الاستثمار المشترك أحد أهم معززات النمو الاقتصادي والتطور السريع وبما يسهم في رفاهية المواطن السعودي والعماني.

وتابع، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان قد تضاعف في الـ 10 سنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 9 مليارات ريال في العام 2017 بعد أن كان لا يتجاوز 4.4 مليار ريال في عام 2008، وهو ما رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 86 مليار ريال في السنوات الـ 10 الأخيرة (2008 - 2017) بمعدل نمو 105 % أي بمتوسط نمو سنوي 10.5 %.

في حين بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.152 مليار ريال سعودي بالربع الأول لعام 2021، كما بلغ في عام 2020 نحو 3.36 مليار دولار، تشمل الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان 1.16 مليار دولار، تشمل منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد والصلب والأغذية.

واختتم بأنه وفقاً لتلك المعطيات من المتوقع أن تشهد المرحلة الاقتصادية القادمة بين البلدين مزيداً من الفرص الجديدة والتعاون والتكامل الاقتصادي المطرد بين البلدين في عديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.