استبيان المركز الإعلامي بتنومة يكشف معاناة أهالي المحافظة بسبب شركات الاتصالات

السياحة والتعليم أكثر المتضررين.. وأمير المنطقة يجدد وعده بتطوير الخدمات للمواطنين

من خلال عددٍ من الاستبيانات التي قام بها المركز الإعلامي بمحافظة تنومة حول أكثر خدمة آلية تحتاج إليها المحافظة ومدى رضا المستفيد عن خدمة الاتصالات مقابل ما يتكبده من المبالغ الشهرية، كانت الردود بما نسبته 80 % حول خدمة الإنترنت والاتصال والضعف الذي يعانيه أغلب المواطنين في مواقع مختلفة من المحافظة.

وتحتل محافظة تنومة موقع سياحي مهم يرتاده المصطافون من جميع أنحاء المملكة ودول الخليج وخصوصًا في موسم الصيف، نظرًا لما حباها الله تعالى من مقومات سياحية ومواقع ومتنزهات طبيعية .. إلا أنها تعاني ضعفًا وانقطاعًا متكررًا في الاتصالات في مواقع عديدة مما يقلل من فرص كونها وجهة سياحية مهمة ضمن عددٍ من المحافظات الجنوبية بسبب قلة جودة الخدمة المقدمة لمرتاديها.

وبات التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا بات خيارًا إلزاميًا يعتمد نجاحه من عدمه على جودة التقنية والاتصالات .. فإن العديد من الأسر في محافظة تنومة يعانون أثناء مواصلة أبنائهم وبناتهم للتعليم من خلال منصة مدرستي من هذا الضعف الحاصل في جميع الشركات المشغلة STC وموبايلي وزين مما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للطلاب، وكذلك المعلمين والمعلمات، وليس قطاع السياحة والتعليم فحسب من يعاني بسبب هذه المشكلة بل إن أغلب الأعمال في ظل الثورة المعلوماتية تتم عن طريق المنصات الإلكترونية وازدادت الحاجة إليها بعد جائحة كورونا، ولاشك أن ذلك من أولويات أمير المنطقة رئيس هيئة تطوير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الذي استقبل كثيرًا من طلبات المواطنين في هذا الشأن أثناء زيارته الرسمية للمحافظة، ومتابعته الدائمة لخطة تطوير جودة الاتصالات في المنطقة.

وذكر الأمير تركي بن طلال خلال رئاسته اجتماع فريق وزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن المتابعة مستمرة لجميع الخدمات التي تلبي احتياج المواطنين والمقيمين في منطقة عسير، مشيرًا إلى ما تضمنته قرارات ورش العمل التي عقدت برعاية سموه وحضور قيادات وزارة وهيئة الاتصالات في ديسمبر من العام 2019م وما اتخذ فيها من قرارات تضمنت وعدًا بعقد اجتماع بالأهالي بعد ستة أشهر في المواقع التي تم لقاؤهم فيها خلال الورش لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات بعد تحسنها خلال هذه الفترة، مبينًا سموه أن ما فرضته جائحة كورونا على العالم أجمع من الإجراءات الوقائية وقرارات التباعد والبروتوكولات الصحية كان لها الأثر أيضًا في عدم التمكن من عقد اللقاء مع الأهالي على الموعد السابق.

وجدد أمير المنطقة موعد اللقاء والوفاء بالوعد للأهالي في يناير القادم من العام 2021م بإذن الله لتوضيح ما تم إنجازه والوقوف على مدى رضاهم عن خدمات الاتصالات، موضحًا أن خطة تطوير خدمات الاتصالات قطعت شوطًا كبيرًا في مراحلها، وكلنا أمل في الله سبحانه وتعالى ثم في سموه الكريم لتحقيق تطلعات أهالي المحافظة وحل مشكلة ومعاناة الأهالي بسبب ضعف الاتصال والإنترنت، في ظل ما توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - من توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادلهم الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي، وفي ظل ما تحقق من إنجازات في كل أرجاء الوطن في هذا العصر الذهبي في مجالات الحياة كافة وما نشاهده ونلمسه من تطور في أجهزة ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء المملكة.



