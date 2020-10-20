أمير تبوك يدشن حملة "الصلاة نور"

أطلقتها هيئة الأمر بالمعروف.. وتستمرّ 6 أشهر

دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، حملة "الصلاة نور" بالمنطقة، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمختلف مناطق المملكة؛ لبيان مكانة الصلاة وفضائلها، وأثرها في حياة الفرد، وتستمر لمدة ستة أشهر.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خليل بن إبراهيم ضامري.

ونوه أمير منطقة تبوك إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظهم الله- لجميع أنشطة وبرامج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدور الهام الذي تقوم به في توعية المجتمع بشعائر الدين، مشيداً بهذه الحملة التي تُعنى بتوعية المجتمع بالركن الثاني من أركان الإسلام وأهمية الصلاة في حياة المسلم.

واستمع أمير المنطقة لشرحٍ موجز عن الحملة وأهدافها ورسالتها، قدمه مدير عام الفرع، وتشتمل على نشر العديد من المواد التوعوية عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي، ومن خلال جولات ميدانية في ‏الأماكن العامة والمنتزهات وعبر الشاشات الإلكترونية؛ لتوعية أفراد المجتمع بأهداف الحملة، ‏وتفعيل عدد من الشراكات مع القطاع الحكومي، والجهات ذات العلاقة.

وفي الختام نقل "ضامري" شكر الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على دعمه المستمر لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك.