أعربت إيطاليا، اليوم الأربعاء، عن موقفها الداعم لليونان وقبرص في الخلاف مع تركيا، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها تؤيد الحوار البناء مع أنقرة. صرح بذلك وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو. وقال الوزير الإيطالي: "نقف متضامنين مع اليونان وقبرص، لكن تركيا شريك لا غنى عنه في ضمان الأمن في المنطقة، وهي حليف في الناتو. نحن ندافع عن العمل البناء مع تركيا، ويمكن أن يكون دور الولايات المتحدة أساسياً في بناء حوار شفاف ومفتوح مع أنقرة". وتعمل اليونان وقبرص منذ فترة على حشد دعم لمواجهة طموحات تركيا في منطقة شرق المتوسط، التي تقوم بأنشطة تنقيب عن الغاز فيها.

إيطاليا تعلن دعم اليونان وقبرص في الخلاف مع تركيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-30 أعربت إيطاليا، اليوم الأربعاء، عن موقفها الداعم لليونان وقبرص في الخلاف مع تركيا، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها تؤيد الحوار البناء مع أنقرة.

صرح بذلك وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.

وقال الوزير الإيطالي: "نقف متضامنين مع اليونان وقبرص، لكن تركيا شريك لا غنى عنه في ضمان الأمن في المنطقة، وهي حليف في الناتو. نحن ندافع عن العمل البناء مع تركيا، ويمكن أن يكون دور الولايات المتحدة أساسياً في بناء حوار شفاف ومفتوح مع أنقرة".

وتعمل اليونان وقبرص منذ فترة على حشد دعم لمواجهة طموحات تركيا في منطقة شرق المتوسط، التي تقوم بأنشطة تنقيب عن الغاز فيها.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 05:03 PM

إيطاليا تعلن دعم اليونان وقبرص في الخلاف مع تركيا في الحشود لمواجهة طموحات أنقرة





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أعربت إيطاليا، اليوم الأربعاء، عن موقفها الداعم لليونان وقبرص في الخلاف مع تركيا، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها تؤيد الحوار البناء مع أنقرة.

صرح بذلك وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.

وقال الوزير الإيطالي: "نقف متضامنين مع اليونان وقبرص، لكن تركيا شريك لا غنى عنه في ضمان الأمن في المنطقة، وهي حليف في الناتو. نحن ندافع عن العمل البناء مع تركيا، ويمكن أن يكون دور الولايات المتحدة أساسياً في بناء حوار شفاف ومفتوح مع أنقرة".

وتعمل اليونان وقبرص منذ فترة على حشد دعم لمواجهة طموحات تركيا في منطقة شرق المتوسط، التي تقوم بأنشطة تنقيب عن الغاز فيها.