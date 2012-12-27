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ضبط أكثر من 240 كيلو تين شوكي فاسد في الطائف

خلال جولات رقابية نفذتها بلدية الهدا الفرعية

ضبطت وصادرت بلدية الهدا الفرعية، أكثر من 240 كيلو من فاكهة التين الشوكي "البرشومي"، الفاسدة والتالفة.

جاء ذلك خلال جولات رقابية مسائية نفذتها أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "مراقبي بلدية الهدا الفرعية"، على سوق الفاكهة والخضار بالهدا، فيما تتخذ الإجراءات بحق المخالفين.

أمانة محافظة الطائف بلدية الهدا الفرعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط أكثر من 240 كيلو تين شوكي فاسد في الطائف
سبق

ضبطت وصادرت بلدية الهدا الفرعية، أكثر من 240 كيلو من فاكهة التين الشوكي "البرشومي"، الفاسدة والتالفة.

جاء ذلك خلال جولات رقابية مسائية نفذتها أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "مراقبي بلدية الهدا الفرعية"، على سوق الفاكهة والخضار بالهدا، فيما تتخذ الإجراءات بحق المخالفين.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
06:21 PM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
07:24 PM

ضبط أكثر من 240 كيلو تين شوكي فاسد في الطائف

خلال جولات رقابية نفذتها بلدية الهدا الفرعية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
1,480

ضبطت وصادرت بلدية الهدا الفرعية، أكثر من 240 كيلو من فاكهة التين الشوكي "البرشومي"، الفاسدة والتالفة.

جاء ذلك خلال جولات رقابية مسائية نفذتها أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "مراقبي بلدية الهدا الفرعية"، على سوق الفاكهة والخضار بالهدا، فيما تتخذ الإجراءات بحق المخالفين.

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