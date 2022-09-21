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للمرة الأولى.. "نيوم" ترعى احتفالات اليوم الوطني في "البدع وضباء"

الفعاليات ستتضمن مسيرة للدوائر الحكومية إضافة لأوبريت وطني

ترعى شركة نيوم للمرة الأولى هذا العام احتفال اليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة" في منطقة نيوم بالتعاون مع بلديتي البدع وضباء، انطلاقاً من مسؤولية الشركة الاجتماعية وضمن مبادراتها التي تستهدف أبناء المجتمع المحلي.

وقال مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم المهندس محمد بن عطالله التويجري: الدعم الذي قدمته نيوم لأبناء المنطقة للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل أبناء الوطن، يأتي استكمالاً لمبادرات نيوم التي أطلقناها هذا العام والتي كانت مرتكزة على دمج أبناء المجتمع المحلي في المشروع وتجهيزهم للمستقبل بأفضل صورة ممكنة، بوصف التنمية البشرية ركيزة أساسية في الهدف الذي تم إنشاء نيوم من أجله.

من جهته، قدم رئيس بلدية محافظة ضباء الدكتور عبدالله الغبان, شكره لشركة نيوم على ما قدمته من دعم من أجل توفير أجواء الاحتفال المناسبة للمواطنين في هذا اليوم الغالي والهام.

وأعرب عن تمنياته بأن تكون نيوم تجسيداً فعلياً وناجحاً لأهداف رؤية 2030 التي تهم كل مواطن يطمح لرؤية المملكة تنعم بمستقبل المستدام واقتصاد مزدهر, داعيًا الجميع لحضور الحفل الرسمي غداً على الواجهة البحرية.

وبيّن رئيس بلدية محافظة البدع سعيد خليل السعيد أن البلدية قامت بتجهيز وإعداد موقع احتفال الأهالي باليوم الوطني في المركز الرياضي بالبدع التي ستنطلق فعالياته الثلاثاء القادم.
وأوضح أن هذه الفعاليات ستتضمن مسيرة للدوائر الحكومية، وأوبريت وطني، إضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات.

وتتبع حالياً العديد من المناطق الرئيسة في نيوم مثل شرما والخريبة إلى محافظة ضباء رغم أن المحافظة تقع جغرافياً خارج حدود منطقة نيوم، ومن هنا تم تقديم الدعم للبلدية فيها, أما محافظة البدع التي تحتوي العديد من الأماكن الأثرية المهمة، فهي تقع في قلب منطقة نيوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الأولى.. "نيوم" ترعى احتفالات اليوم الوطني في "البدع وضباء"
سبق

ترعى شركة نيوم للمرة الأولى هذا العام احتفال اليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة" في منطقة نيوم بالتعاون مع بلديتي البدع وضباء، انطلاقاً من مسؤولية الشركة الاجتماعية وضمن مبادراتها التي تستهدف أبناء المجتمع المحلي.

وقال مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم المهندس محمد بن عطالله التويجري: الدعم الذي قدمته نيوم لأبناء المنطقة للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل أبناء الوطن، يأتي استكمالاً لمبادرات نيوم التي أطلقناها هذا العام والتي كانت مرتكزة على دمج أبناء المجتمع المحلي في المشروع وتجهيزهم للمستقبل بأفضل صورة ممكنة، بوصف التنمية البشرية ركيزة أساسية في الهدف الذي تم إنشاء نيوم من أجله.

من جهته، قدم رئيس بلدية محافظة ضباء الدكتور عبدالله الغبان, شكره لشركة نيوم على ما قدمته من دعم من أجل توفير أجواء الاحتفال المناسبة للمواطنين في هذا اليوم الغالي والهام.

وأعرب عن تمنياته بأن تكون نيوم تجسيداً فعلياً وناجحاً لأهداف رؤية 2030 التي تهم كل مواطن يطمح لرؤية المملكة تنعم بمستقبل المستدام واقتصاد مزدهر, داعيًا الجميع لحضور الحفل الرسمي غداً على الواجهة البحرية.

وبيّن رئيس بلدية محافظة البدع سعيد خليل السعيد أن البلدية قامت بتجهيز وإعداد موقع احتفال الأهالي باليوم الوطني في المركز الرياضي بالبدع التي ستنطلق فعالياته الثلاثاء القادم.
وأوضح أن هذه الفعاليات ستتضمن مسيرة للدوائر الحكومية، وأوبريت وطني، إضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات.

وتتبع حالياً العديد من المناطق الرئيسة في نيوم مثل شرما والخريبة إلى محافظة ضباء رغم أن المحافظة تقع جغرافياً خارج حدود منطقة نيوم، ومن هنا تم تقديم الدعم للبلدية فيها, أما محافظة البدع التي تحتوي العديد من الأماكن الأثرية المهمة، فهي تقع في قلب منطقة نيوم.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
06:22 PM

للمرة الأولى.. "نيوم" ترعى احتفالات اليوم الوطني في "البدع وضباء"

الفعاليات ستتضمن مسيرة للدوائر الحكومية إضافة لأوبريت وطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ترعى شركة نيوم للمرة الأولى هذا العام احتفال اليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة" في منطقة نيوم بالتعاون مع بلديتي البدع وضباء، انطلاقاً من مسؤولية الشركة الاجتماعية وضمن مبادراتها التي تستهدف أبناء المجتمع المحلي.

وقال مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم المهندس محمد بن عطالله التويجري: الدعم الذي قدمته نيوم لأبناء المنطقة للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل أبناء الوطن، يأتي استكمالاً لمبادرات نيوم التي أطلقناها هذا العام والتي كانت مرتكزة على دمج أبناء المجتمع المحلي في المشروع وتجهيزهم للمستقبل بأفضل صورة ممكنة، بوصف التنمية البشرية ركيزة أساسية في الهدف الذي تم إنشاء نيوم من أجله.

من جهته، قدم رئيس بلدية محافظة ضباء الدكتور عبدالله الغبان, شكره لشركة نيوم على ما قدمته من دعم من أجل توفير أجواء الاحتفال المناسبة للمواطنين في هذا اليوم الغالي والهام.

وأعرب عن تمنياته بأن تكون نيوم تجسيداً فعلياً وناجحاً لأهداف رؤية 2030 التي تهم كل مواطن يطمح لرؤية المملكة تنعم بمستقبل المستدام واقتصاد مزدهر, داعيًا الجميع لحضور الحفل الرسمي غداً على الواجهة البحرية.

وبيّن رئيس بلدية محافظة البدع سعيد خليل السعيد أن البلدية قامت بتجهيز وإعداد موقع احتفال الأهالي باليوم الوطني في المركز الرياضي بالبدع التي ستنطلق فعالياته الثلاثاء القادم.
وأوضح أن هذه الفعاليات ستتضمن مسيرة للدوائر الحكومية، وأوبريت وطني، إضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات.

وتتبع حالياً العديد من المناطق الرئيسة في نيوم مثل شرما والخريبة إلى محافظة ضباء رغم أن المحافظة تقع جغرافياً خارج حدود منطقة نيوم، ومن هنا تم تقديم الدعم للبلدية فيها, أما محافظة البدع التي تحتوي العديد من الأماكن الأثرية المهمة، فهي تقع في قلب منطقة نيوم.

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