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"الصحة": تسجيل 379 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 570 خلال الـ24 ساعة الماضية

تصادم 3 مركبات ينتهي بـ5 وفيات و7 إصابات في سبت الجارة

الجهات المعنية باشرت الموقع لإسعاف المصابين ونقل المتوفين

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون بإصابات تراوحت ما بين البليغة والمتوسطة، وذلك في حادث مروري مأساوي وقع بمدخل مركز سبت الجارة الغربي التابع لمحافظة القنفذة.
وتشير التفاصيل إلى تصادم 3 من السيارات؛ اثنتان منهما وجهاً لوجه، وتمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المعنية لإسعاف المصابين ونقل المتوفين.

وأوضح متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي أنه بعد تلقي بلاغ حادث مروري نتج عنه عدد من الإصابات استعدت إدارة الطوارئ والكوارث بصحة القنفذة للتعامل مع الحدث والمشاركة بخمس فرق إسعافية في نقل الإصابات مع الجهات الأخرى المعنية.
واستقبل مستشفى القنفذة العام 12 حالة منها 6 حالات إصابات متوسطة وحالة خطيرة و5 حالات وفيات، حيث يتم تقديم الخدمات الصحية للمصابين والتعامل مع وضعهم الصحي بمستشفى القنفذة العام.

حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تصادم 3 مركبات ينتهي بـ5 وفيات و7 إصابات في سبت الجارة
سبق

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون بإصابات تراوحت ما بين البليغة والمتوسطة، وذلك في حادث مروري مأساوي وقع بمدخل مركز سبت الجارة الغربي التابع لمحافظة القنفذة.
وتشير التفاصيل إلى تصادم 3 من السيارات؛ اثنتان منهما وجهاً لوجه، وتمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المعنية لإسعاف المصابين ونقل المتوفين.

وأوضح متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي أنه بعد تلقي بلاغ حادث مروري نتج عنه عدد من الإصابات استعدت إدارة الطوارئ والكوارث بصحة القنفذة للتعامل مع الحدث والمشاركة بخمس فرق إسعافية في نقل الإصابات مع الجهات الأخرى المعنية.
واستقبل مستشفى القنفذة العام 12 حالة منها 6 حالات إصابات متوسطة وحالة خطيرة و5 حالات وفيات، حيث يتم تقديم الخدمات الصحية للمصابين والتعامل مع وضعهم الصحي بمستشفى القنفذة العام.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
02:25 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
05:37 PM

تصادم 3 مركبات ينتهي بـ5 وفيات و7 إصابات في سبت الجارة

الجهات المعنية باشرت الموقع لإسعاف المصابين ونقل المتوفين

A A A
حسن العيسي - القنفذة
6
6,069

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون بإصابات تراوحت ما بين البليغة والمتوسطة، وذلك في حادث مروري مأساوي وقع بمدخل مركز سبت الجارة الغربي التابع لمحافظة القنفذة.
وتشير التفاصيل إلى تصادم 3 من السيارات؛ اثنتان منهما وجهاً لوجه، وتمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المعنية لإسعاف المصابين ونقل المتوفين.

وأوضح متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي أنه بعد تلقي بلاغ حادث مروري نتج عنه عدد من الإصابات استعدت إدارة الطوارئ والكوارث بصحة القنفذة للتعامل مع الحدث والمشاركة بخمس فرق إسعافية في نقل الإصابات مع الجهات الأخرى المعنية.
واستقبل مستشفى القنفذة العام 12 حالة منها 6 حالات إصابات متوسطة وحالة خطيرة و5 حالات وفيات، حيث يتم تقديم الخدمات الصحية للمصابين والتعامل مع وضعهم الصحي بمستشفى القنفذة العام.

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