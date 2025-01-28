الرباط.. المغرب تقرّر إعادة فتح حدودها الجوية ابتداءً من 7 فبراير المقبل
استناداً إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية
قرّرت السلطات المغربية إعادة فتح الحدود الجوية من وإلى المغرب؛ ابتداءً من 7 فبراير المقبل، وذلك استناداً للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذاً بعين الاعتبار تطورات الأوضاع الوبائية بالبلاد.
وأوضح بيانٌ صادر عن رئاسة الحكومة المغربية، أنها كلّفت لجنة تقنية تقوم بدراسة الإجراءات اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية، وتوفير الشروط من المسافرين من وإلى المغرب.
الرباط.. المغرب تقرّر إعادة فتح حدودها الجوية ابتداءً من 7 فبراير المقبل
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-01-28
قرّرت السلطات المغربية إعادة فتح الحدود الجوية من وإلى المغرب؛ ابتداءً من 7 فبراير المقبل، وذلك استناداً للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذاً بعين الاعتبار تطورات الأوضاع الوبائية بالبلاد.
وأوضح بيانٌ صادر عن رئاسة الحكومة المغربية، أنها كلّفت لجنة تقنية تقوم بدراسة الإجراءات اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية، وتوفير الشروط من المسافرين من وإلى المغرب.
28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
01:17 PM
الرباط.. المغرب تقرّر إعادة فتح حدودها الجوية ابتداءً من 7 فبراير المقبل
استناداً إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية
قرّرت السلطات المغربية إعادة فتح الحدود الجوية من وإلى المغرب؛ ابتداءً من 7 فبراير المقبل، وذلك استناداً للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذاً بعين الاعتبار تطورات الأوضاع الوبائية بالبلاد.
وأوضح بيانٌ صادر عن رئاسة الحكومة المغربية، أنها كلّفت لجنة تقنية تقوم بدراسة الإجراءات اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية، وتوفير الشروط من المسافرين من وإلى المغرب.