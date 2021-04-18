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"أمانة الشمالية" تنفذ 728 جولة رقابية على المحال التجارية بالمنطقة

إضافة إلى متابعة كل ما يقدم خلال رمضان من مأكولات والتأكد من سلامة إعدادها

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين 728 جولة رقابية صحية، شملت عددًا من المراكز والمحال التجارية, بالإضافة إلى متابعة كل ما يقدم خلال الشهر الفضيل من مأكولات، ومتابعة المطاعم والمطابخ ومحال بيع المأكولات الرمضانية، والتأكد من سلامة إعدادها, والتزام أصحاب المحال والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.

أمانة منطقة الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الشمالية" تنفذ 728 جولة رقابية على المحال التجارية بالمنطقة
سبق

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين 728 جولة رقابية صحية، شملت عددًا من المراكز والمحال التجارية, بالإضافة إلى متابعة كل ما يقدم خلال الشهر الفضيل من مأكولات، ومتابعة المطاعم والمطابخ ومحال بيع المأكولات الرمضانية، والتأكد من سلامة إعدادها, والتزام أصحاب المحال والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
12:28 AM

"أمانة الشمالية" تنفذ 728 جولة رقابية على المحال التجارية بالمنطقة

إضافة إلى متابعة كل ما يقدم خلال رمضان من مأكولات والتأكد من سلامة إعدادها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين 728 جولة رقابية صحية، شملت عددًا من المراكز والمحال التجارية, بالإضافة إلى متابعة كل ما يقدم خلال الشهر الفضيل من مأكولات، ومتابعة المطاعم والمطابخ ومحال بيع المأكولات الرمضانية، والتأكد من سلامة إعدادها, والتزام أصحاب المحال والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.

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