وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ‏بلغ 50,052,008 ، فيما بلغ مجموع ‏الوفيات 796,010.‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 201,786 إصابة ‏جديدة، و1,350 وفاة بفيروس كورونا المستجد.‏

كورونا يضرب الولايات المتحدة بأكثر من 200 ألف إصابة في يوم واحد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-15 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 201,786 إصابة ‏جديدة، و1,350 وفاة بفيروس كورونا المستجد.‏ وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ‏بلغ 50,052,008 ، فيما بلغ مجموع ‏الوفيات 796,010.‏

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443 09:17 PM

كورونا يضرب الولايات المتحدة بأكثر من 200 ألف إصابة في يوم واحد إضافة إلى 1,350 حالة وفاة





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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 201,786 إصابة ‏جديدة، و1,350 وفاة بفيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ‏بلغ 50,052,008 ، فيما بلغ مجموع ‏الوفيات 796,010.‏