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كورونا يضرب الولايات المتحدة بأكثر من 200 ألف إصابة في يوم واحد

إضافة  إلى 1,350 حالة وفاة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 201,786 إصابة ‏جديدة، و1,350 وفاة بفيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ‏بلغ 50,052,008 ، فيما بلغ مجموع ‏الوفيات 796,010.‏

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كورونا يضرب الولايات المتحدة بأكثر من 200 ألف إصابة في يوم واحد
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 201,786 إصابة ‏جديدة، و1,350 وفاة بفيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ‏بلغ 50,052,008 ، فيما بلغ مجموع ‏الوفيات 796,010.‏

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
09:17 PM

كورونا يضرب الولايات المتحدة بأكثر من 200 ألف إصابة في يوم واحد

إضافة  إلى 1,350 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 201,786 إصابة ‏جديدة، و1,350 وفاة بفيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ‏بلغ 50,052,008 ، فيما بلغ مجموع ‏الوفيات 796,010.‏

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,560
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,762
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,474
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,414

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