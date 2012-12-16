كورونا يضرب الولايات المتحدة بأكثر من 200 ألف إصابة في يوم واحد
إضافة إلى 1,350 حالة وفاة
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 201,786 إصابة جديدة، و1,350 وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 50,052,008 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 796,010.
كورونا يضرب الولايات المتحدة بأكثر من 200 ألف إصابة في يوم واحد
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-15
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 201,786 إصابة جديدة، و1,350 وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 50,052,008 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 796,010.
15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
09:17 PM
كورونا يضرب الولايات المتحدة بأكثر من 200 ألف إصابة في يوم واحد
إضافة إلى 1,350 حالة وفاة
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 201,786 إصابة جديدة، و1,350 وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 50,052,008 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 796,010.