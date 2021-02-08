"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وعوالق ترابية على نجران

قال: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.