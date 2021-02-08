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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وعوالق ترابية على نجران

قال: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وعوالق ترابية على نجران
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
09:03 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وعوالق ترابية على نجران

قال: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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