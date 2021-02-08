"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وعوالق ترابية على نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.حالة الطقس الأرصاد
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.