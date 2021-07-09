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ثاني الواصلين.. أبوبكر فينسينت يلتحق بمعسكر النصر في بلغاريا

الفريق يجري فحص فيروس كورونا استعداداً للمغادرة

أعلن نادي النصر، يوم الخميس، وصول الكاميروني أبو بكر فينسينت مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد، إلى مقر المعسكر الرئيس في بلغاريا الذي يحتضن استعدادات الفريق للموسم المقبل 2021-2022.

ويعد الكاميروني صاحب الـ(29 عاماً) اللاعب الثاني الذي يصل إلى المعسكر الإعدادي، حيث سبقه البرازيلي بيتروس ماثيوس، الأربعاء، وهو اليوم ذاته الذي شهد أيضاً وصول البرازيلي مانو مينيزيس مدرب الفريق الأول، رفقة أفراد جهازه الفني كاملاً.

ومن المقرر أن يلتحق البرازيلي أندرسون تاليسكا، والمغربي عبد الرزاق حمدالله، ببعثة فريق النصر في بلغاريا خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي سياق متصل أجرت بعثة الفريق الكروي بنادي النصر مساء اليوم فحص فايروس كورونا وذلك استعداداً للمغادرة إلى معسكر الفريق في بلغاريا السبت القادم.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ثاني الواصلين.. أبوبكر فينسينت يلتحق بمعسكر النصر في بلغاريا
سبق

أعلن نادي النصر، يوم الخميس، وصول الكاميروني أبو بكر فينسينت مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد، إلى مقر المعسكر الرئيس في بلغاريا الذي يحتضن استعدادات الفريق للموسم المقبل 2021-2022.

ويعد الكاميروني صاحب الـ(29 عاماً) اللاعب الثاني الذي يصل إلى المعسكر الإعدادي، حيث سبقه البرازيلي بيتروس ماثيوس، الأربعاء، وهو اليوم ذاته الذي شهد أيضاً وصول البرازيلي مانو مينيزيس مدرب الفريق الأول، رفقة أفراد جهازه الفني كاملاً.

ومن المقرر أن يلتحق البرازيلي أندرسون تاليسكا، والمغربي عبد الرزاق حمدالله، ببعثة فريق النصر في بلغاريا خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي سياق متصل أجرت بعثة الفريق الكروي بنادي النصر مساء اليوم فحص فايروس كورونا وذلك استعداداً للمغادرة إلى معسكر الفريق في بلغاريا السبت القادم.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
12:49 AM

ثاني الواصلين.. أبوبكر فينسينت يلتحق بمعسكر النصر في بلغاريا

الفريق يجري فحص فيروس كورونا استعداداً للمغادرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي النصر، يوم الخميس، وصول الكاميروني أبو بكر فينسينت مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد، إلى مقر المعسكر الرئيس في بلغاريا الذي يحتضن استعدادات الفريق للموسم المقبل 2021-2022.

ويعد الكاميروني صاحب الـ(29 عاماً) اللاعب الثاني الذي يصل إلى المعسكر الإعدادي، حيث سبقه البرازيلي بيتروس ماثيوس، الأربعاء، وهو اليوم ذاته الذي شهد أيضاً وصول البرازيلي مانو مينيزيس مدرب الفريق الأول، رفقة أفراد جهازه الفني كاملاً.

ومن المقرر أن يلتحق البرازيلي أندرسون تاليسكا، والمغربي عبد الرزاق حمدالله، ببعثة فريق النصر في بلغاريا خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي سياق متصل أجرت بعثة الفريق الكروي بنادي النصر مساء اليوم فحص فايروس كورونا وذلك استعداداً للمغادرة إلى معسكر الفريق في بلغاريا السبت القادم.

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