تطور حاسم في جريمة الدائري الثالث بمكة .. القاتل سلم نفسه وهذه دوافعه

سدد وفر.. ليلة الطعنات انتهت بقتيل تبعه بلاغ من مواطن للجهات الأمنية

شهدت واقعة جريمة القتل التي درات فصولها على طريق الدائري الثالث بالقرب من مستشفى النور بمكة تطورًا حاسماً، حيث سلم القاتل نفسه بعد ساعات من جريمته لمركز شرطة العزيزية لتتولى التحقيقات في القضية والدوافع الحقيقية وراء جريمة القتل وإكمال اللازم بحكم الاختصاص .



وأشارت المصادر وبعد التحقيقات المبدئية في القضية اتضح أن سبب ووقوع الجريمة وقوع خلاف بينهما على أحقية الطريق ولا زالت التحقيقات جارية في القضية .



تفصيلاً تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة العزيزية مع مواطن في العقد الرابع بعد ارتكابه جريمة قتل نفذها على طريق الدائري الثالث بالقرب من مستشفى النور، حيث أقدم بتسديد عدة طعنات بصدر شاب 23 عاماً مما أدى إلى وفاته قبل إسعافه إلى المستشفى وفر الجاني من مسرح الجريمة حينها تاركاً المجني عليه غارقاً بدمائه .



وبحسب مصادر سبق تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن يفيد بوقوع جريمة قتل على الطريق الدائري الثالث مقابل مستشفى النور مضيفاً بأنه شاهد شخصاً ملقى على الأرض وبه طعنات بالصدر وبعد انتقال الدوريات الأمنية وفرقة الهلال اتضح بأنه الشخص به أربع طنات بالصدر ومتوفي .



وبحسب إفادة المخبر بأنه لاحظ شاهد الجاني يهرب من الموقع ويستقل سيارة من آفالون اللون أبيض مظلل الزجاج الخلفي الموديل 2011 لم يتمكن من مشاهدة رقم اللوحة .



وأضافت المصادر بأن الشخص المتوفى كان يستقل سيارة من نوع مازدا ويرتدي زي الحراسات الأمنيه تم التحفظ على الموقع والتعميم على سيارة الجاني .



وبعد ساعات سلم الجاني نفسه لمركز شرطة العزيزية لتتولى التحقيقات في القضية والدوافع الحقيقية وراء جريمة القتل وإكمال اللازم بحكم الاختصاص .



وأشارت المصادر وبعد التحقيقات المبدئية في القضية اتضح أن سبب ووقوع الجريمة وقوع خلاف بينهما على أحقية الطريق ولا زالت التحقيقات جارية في القضية .

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البداية خلاف بين قائدي مركبتين وفي التفاصيل بحث عن الجاني

سدد وفر.. ليلة الطعنات على الدائري الثالث بمكة تنتهي بقتيل

تكثف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، بحثها عن شخص سدد عدة طعنات لآخر، ليلة أمس، ما تسببت في وفاته، على امتداد الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة.



وكانت الجهات الأمنية باشرت الحادثة، التي وقعت على طريق الدائري الثالث، إثر خلاف حدث بين قائدي مركبتين بذات الطريق، ما نتج عنه وفاة أحدهما متأثرًا بالطعنات، فيما لاذ الآخر بالفرار من موقع الحادثة.



وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة إثر تلقيها البلاغ على الفور، ولا تزال تكثف من بحثها للقبض على الجاني، فيما تم نقل المجني عليه للمستشفى، والذي توفي متأثراً بالطعنات.