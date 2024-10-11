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البرازيل: 26749 إصابة جديدة و559 وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

قالت وزارة الصحة في البرازيل، إنه تم تسجيل 559 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و26749 إصابة جديدة بالفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل خمسة ملايين و82 ألفاً و637 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 150 ألفاً و198 حالة.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل: 26749 إصابة جديدة و559 وفاة بفيروس كورونا
سبق

قالت وزارة الصحة في البرازيل، إنه تم تسجيل 559 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و26749 إصابة جديدة بالفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل خمسة ملايين و82 ألفاً و637 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 150 ألفاً و198 حالة.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
08:35 AM

البرازيل: 26749 إصابة جديدة و559 وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة في البرازيل، إنه تم تسجيل 559 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و26749 إصابة جديدة بالفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل خمسة ملايين و82 ألفاً و637 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 150 ألفاً و198 حالة.

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