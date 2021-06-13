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حالة تستمر حتى 6 مساء.. سحب رعدية ورياح نشطة على جازان

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعديةً على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تستمر حتى 6 مساء.. سحب رعدية ورياح نشطة على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعديةً على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
09:19 AM

حالة تستمر حتى 6 مساء.. سحب رعدية ورياح نشطة على جازان

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعديةً على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

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