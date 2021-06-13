حالة تستمر حتى 6 مساء.. سحب رعدية ورياح نشطة على جازان
الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعديةً على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.
حالة تستمر حتى 6 مساء.. سحب رعدية ورياح نشطة على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-13
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعديةً على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
09:19 AM
حالة تستمر حتى 6 مساء.. سحب رعدية ورياح نشطة على جازان
الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعديةً على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.