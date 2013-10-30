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أسرة "المدني" تبحث عن ابنها المفقود في جدة منذ أسبوعين

كان في طريقه لزيارة عائلية في محافظة الليث

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة جدة البحث مع أسرة "المدني" عن الشاب "سالم بن سليمان بن راجح المدني 30 عاماً، والذي يعاني من اعتلالات نفسية، والمفقود منذ أسبوعين بعد أن خرج من منزل أحد أقربائه بمحافظة جدة برغبة السفر إلى محافظة الليث لزيارة أسرته هناك، لكنه لم يعد حتى اليوم.

وبحثت الأسرة في جميع مستشفيات جدة والليث ولم تعثر عليه، مما دفعها لتسجيل بلاغ لدى شرطة الجنوبية بمحافظة جدة.

وناشدت أسرته كل من لديه معلومات عن ابنهم "سالم"، الاتصال على الرقم التالي: 0542553200 .

مفقود جدة

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أسرة "المدني" تبحث عن ابنها المفقود في جدة منذ أسبوعين
سبق

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة جدة البحث مع أسرة "المدني" عن الشاب "سالم بن سليمان بن راجح المدني 30 عاماً، والذي يعاني من اعتلالات نفسية، والمفقود منذ أسبوعين بعد أن خرج من منزل أحد أقربائه بمحافظة جدة برغبة السفر إلى محافظة الليث لزيارة أسرته هناك، لكنه لم يعد حتى اليوم.

وبحثت الأسرة في جميع مستشفيات جدة والليث ولم تعثر عليه، مما دفعها لتسجيل بلاغ لدى شرطة الجنوبية بمحافظة جدة.

وناشدت أسرته كل من لديه معلومات عن ابنهم "سالم"، الاتصال على الرقم التالي: 0542553200 .

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
10:29 PM

أسرة "المدني" تبحث عن ابنها المفقود في جدة منذ أسبوعين

كان في طريقه لزيارة عائلية في محافظة الليث

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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2,880

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة جدة البحث مع أسرة "المدني" عن الشاب "سالم بن سليمان بن راجح المدني 30 عاماً، والذي يعاني من اعتلالات نفسية، والمفقود منذ أسبوعين بعد أن خرج من منزل أحد أقربائه بمحافظة جدة برغبة السفر إلى محافظة الليث لزيارة أسرته هناك، لكنه لم يعد حتى اليوم.

وبحثت الأسرة في جميع مستشفيات جدة والليث ولم تعثر عليه، مما دفعها لتسجيل بلاغ لدى شرطة الجنوبية بمحافظة جدة.

وناشدت أسرته كل من لديه معلومات عن ابنهم "سالم"، الاتصال على الرقم التالي: 0542553200 .

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