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بالصور.. وزير الإعلام يرأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية

طالب بالإسراع في تأسيس شركة تعنى بالجانب التجاري والاستثماري

عقد مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، اليوم، اجتماعه الرابع عشر، برئاسة وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع، رحّب وزير الإعلام رئيس مجلس الإدارة بالجميع، متمنياً التوفيق للمجلس لما من شأنه تقدم الوكالة وازدهارها.

وأطلع رئيس وكالة الأنباء السعودية نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن فهد الحسين، المجلس، على أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واستعرض جدول الأعمال.

وقد ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها الإسراع في استكمال وتفعيل إجراءات قرار مجلس الإدارة بتاريخ 25/ 6/ 1437هـ المتضمن تأسيس شركة تعنى بالجانب التجاري والاستثماري بالشراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون.

كما تدارس المجلس بعض الموضوعات التطويرية لوكالة الأنباء السعودية خلال العام 2020م.

وزير الإعلام وكالة الأنباء السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. وزير الإعلام يرأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية
سبق

عقد مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، اليوم، اجتماعه الرابع عشر، برئاسة وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع، رحّب وزير الإعلام رئيس مجلس الإدارة بالجميع، متمنياً التوفيق للمجلس لما من شأنه تقدم الوكالة وازدهارها.

وأطلع رئيس وكالة الأنباء السعودية نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن فهد الحسين، المجلس، على أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واستعرض جدول الأعمال.

وقد ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها الإسراع في استكمال وتفعيل إجراءات قرار مجلس الإدارة بتاريخ 25/ 6/ 1437هـ المتضمن تأسيس شركة تعنى بالجانب التجاري والاستثماري بالشراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون.

كما تدارس المجلس بعض الموضوعات التطويرية لوكالة الأنباء السعودية خلال العام 2020م.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
06:56 PM

بالصور.. وزير الإعلام يرأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية

طالب بالإسراع في تأسيس شركة تعنى بالجانب التجاري والاستثماري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، اليوم، اجتماعه الرابع عشر، برئاسة وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع، رحّب وزير الإعلام رئيس مجلس الإدارة بالجميع، متمنياً التوفيق للمجلس لما من شأنه تقدم الوكالة وازدهارها.

وأطلع رئيس وكالة الأنباء السعودية نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن فهد الحسين، المجلس، على أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واستعرض جدول الأعمال.

وقد ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها الإسراع في استكمال وتفعيل إجراءات قرار مجلس الإدارة بتاريخ 25/ 6/ 1437هـ المتضمن تأسيس شركة تعنى بالجانب التجاري والاستثماري بالشراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون.

كما تدارس المجلس بعض الموضوعات التطويرية لوكالة الأنباء السعودية خلال العام 2020م.

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