عطاءات السعودية.. مركز الملك سلمان يوزع 10 أطنان مساعدات غذائية وإيوائية في كابل الأفغانية

توزيع كسوة الشتاء على 3600 أسرة في الأردن.. و1.135 حقيبة شتوية للمتضررين في مأرب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس في محافظات: (عمان، البلقاء، الطفيلة، المفرق، إربد) بالأردن، 3.640 حقيبة شتوية، و7.280 بطانية، استفاد منها 3.640 أسرة.

يأتي ذلك ضمن مشروع كسوة الشتاء 2021م، الذي يستهدف الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بالأردن؛ للتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية لحمايتهم من البرد القارس.

اليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية للمتضررين والنازحين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، 1.135 حقيبة شتوية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 7.037 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدّمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن؛ للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

أفغانستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة.

ووزع المركز أمس 9 أطنان و900 كيلوغرام من المساعدات، شملت 150 سلة غذائية، و300 كيس دقيق، و150 حقيبة شتوية، و150 بطانية؛ وذلك في مديرية بجامي بالعاصمة الأفغانية كابل، استفاد منها 150 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سَيَّره المركز؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.