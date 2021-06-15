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في مباراتهما الافتتاحية في كأس كوبا أمريكا.. تشيلي تتعادل مع الأرجنتين

لَحِقَ منتخب تشيلي بالتعادل الإيجابي 1/1، أمام نظيره الأرجنتين.

وكان ليونيل ميسي، قد أحرز هدف السبق للأرجنتين من واحدة من ركلاته الحرة المميزة في الشوط الأول؛ لكن إدواردو فارجاس رد بهدف لصالح تشيلي؛ ليتعادل الفريقان 1- 1 في مباراتهما الافتتاحية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم في ريو دي جانيرو أمس الاثنين.

وهز ميسي شباك الحارس كلاوديو برافو، بتسديدة رائعة من ركلة حرة من 25 مترًا في الدقيقة 33.

وأدركت تشيلي التعادل بعد 13 دقيقة من الشوط الثاني عندما تابع فارجاس ركلة جزاء سددها أرتورو فيدال ولمسها الحارس إميليانو مارتينيز نحو العارضة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في مباراتهما الافتتاحية في كأس كوبا أمريكا.. تشيلي تتعادل مع الأرجنتين
سبق

لَحِقَ منتخب تشيلي بالتعادل الإيجابي 1/1، أمام نظيره الأرجنتين.

وكان ليونيل ميسي، قد أحرز هدف السبق للأرجنتين من واحدة من ركلاته الحرة المميزة في الشوط الأول؛ لكن إدواردو فارجاس رد بهدف لصالح تشيلي؛ ليتعادل الفريقان 1- 1 في مباراتهما الافتتاحية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم في ريو دي جانيرو أمس الاثنين.

وهز ميسي شباك الحارس كلاوديو برافو، بتسديدة رائعة من ركلة حرة من 25 مترًا في الدقيقة 33.

وأدركت تشيلي التعادل بعد 13 دقيقة من الشوط الثاني عندما تابع فارجاس ركلة جزاء سددها أرتورو فيدال ولمسها الحارس إميليانو مارتينيز نحو العارضة.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
08:56 AM

في مباراتهما الافتتاحية في كأس كوبا أمريكا.. تشيلي تتعادل مع الأرجنتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لَحِقَ منتخب تشيلي بالتعادل الإيجابي 1/1، أمام نظيره الأرجنتين.

وكان ليونيل ميسي، قد أحرز هدف السبق للأرجنتين من واحدة من ركلاته الحرة المميزة في الشوط الأول؛ لكن إدواردو فارجاس رد بهدف لصالح تشيلي؛ ليتعادل الفريقان 1- 1 في مباراتهما الافتتاحية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم في ريو دي جانيرو أمس الاثنين.

وهز ميسي شباك الحارس كلاوديو برافو، بتسديدة رائعة من ركلة حرة من 25 مترًا في الدقيقة 33.

وأدركت تشيلي التعادل بعد 13 دقيقة من الشوط الثاني عندما تابع فارجاس ركلة جزاء سددها أرتورو فيدال ولمسها الحارس إميليانو مارتينيز نحو العارضة.

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