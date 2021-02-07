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نائب أمير الشرقية يستقبل "الهرساني" مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين

وصل إلى٥٠ ابتكارًا بمختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة،

اليوم الأحد، المستشار بمجال الابتكار ومبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين، الدكتور مشعل هشام الهرساني.

واطلع على أهم ابتكارات "الهرساني" التي وصل عددها ٥٠ ابتكارًا، بمختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية، وكان آخرها

المصحف الإلكتروني للمكفوفين الذي يسهل على ثمانية ملايين كفيف مسلم بالعالم حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

بعد أن كان يواجه الكفيف صعوبة عند استخدام المصحف الورقي والمطبوع بطريقة "برايل" البارزة في ستة مجلدات كبيرة جدًا وثقيلة وغير متوفرة بسهولة.

وشكر نائب أمير المنطقة الشرقية، المبتكر "الهرساني"، على هذا الإنجاز الذي انطلق من أرض الحرمين الشريفين، لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، وخدمة كتاب الله.

وتمنى له المزيد من الابتكارات التي تساهم في دفع منظومة المعرفة، تحقيقًا لتطلعات ورؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تحفز على دعم الابتكار والتقدم التقني.

نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير الشرقية يستقبل "الهرساني" مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين
سبق

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة،

اليوم الأحد، المستشار بمجال الابتكار ومبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين، الدكتور مشعل هشام الهرساني.

واطلع على أهم ابتكارات "الهرساني" التي وصل عددها ٥٠ ابتكارًا، بمختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية، وكان آخرها

المصحف الإلكتروني للمكفوفين الذي يسهل على ثمانية ملايين كفيف مسلم بالعالم حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

بعد أن كان يواجه الكفيف صعوبة عند استخدام المصحف الورقي والمطبوع بطريقة "برايل" البارزة في ستة مجلدات كبيرة جدًا وثقيلة وغير متوفرة بسهولة.

وشكر نائب أمير المنطقة الشرقية، المبتكر "الهرساني"، على هذا الإنجاز الذي انطلق من أرض الحرمين الشريفين، لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، وخدمة كتاب الله.

وتمنى له المزيد من الابتكارات التي تساهم في دفع منظومة المعرفة، تحقيقًا لتطلعات ورؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تحفز على دعم الابتكار والتقدم التقني.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
03:46 PM

نائب أمير الشرقية يستقبل "الهرساني" مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين

وصل إلى٥٠ ابتكارًا بمختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة،

اليوم الأحد، المستشار بمجال الابتكار ومبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين، الدكتور مشعل هشام الهرساني.

واطلع على أهم ابتكارات "الهرساني" التي وصل عددها ٥٠ ابتكارًا، بمختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية، وكان آخرها

المصحف الإلكتروني للمكفوفين الذي يسهل على ثمانية ملايين كفيف مسلم بالعالم حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

بعد أن كان يواجه الكفيف صعوبة عند استخدام المصحف الورقي والمطبوع بطريقة "برايل" البارزة في ستة مجلدات كبيرة جدًا وثقيلة وغير متوفرة بسهولة.

وشكر نائب أمير المنطقة الشرقية، المبتكر "الهرساني"، على هذا الإنجاز الذي انطلق من أرض الحرمين الشريفين، لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، وخدمة كتاب الله.

وتمنى له المزيد من الابتكارات التي تساهم في دفع منظومة المعرفة، تحقيقًا لتطلعات ورؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تحفز على دعم الابتكار والتقدم التقني.

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