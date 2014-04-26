النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

التلفزيون الرسمي يعرض مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد مساء الثلاثاء

"طاش": "الخطوط السعودية" أطلقت برنامج 2020 SV مواكبة لرؤية المملكة 2030

شمل خطط وبرامج جميع قطاعات المؤسسة

أكد مساعد مدير عام الخطوط السعودية للاتصال خالد بن عبدالقادر طاش، أن الخطوط السعودية أطلقت قبل خمس سنوات برنامج التحول SV2020 بالتزامن مع انطلاق رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن البرنامج شمل خطط وبرامج جميع قطاعات المؤسسة من أهمها رفع كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الخطوط السعودية في جدة، مبيناً أن إطلاق برنامج التحول SV2020 للخطوط السعودية أسهم في تحديث أسطولها وذلك باستلامها 84 طائرة جديدة خلال الأعوام الخمس الماضية واستطاعت " السعودية " من خلاله أن تكون في المرتبة الأولى عالمياً من ناحية حداثة الأسطول.
وقال: "إن الخطوط السعودية حرصت على تطوير المنتجات على متن رحلاتها بدءاً من تطوير قائمة الطعام وتقديم باقة جديدة من أطقم الراحة بتوقيع مصممين عالميين وزيادة ساعات نظام الترفيه، بإضافة أحدث الأفلام والبرامج إلى جانب توفير الإنترنت لجميع ضيوف " السعودية".
وأضاف:" إن الخطوط السعودية استحدثت في الخدمة الجوية وظائف جديدة منها طاهٍ جوي، وbutler، ومساعدة مضيف مقصورة، كما أقمنا برامج تدريب مكثفة ومتخصصة لملاحي المقصورة من مضيف، ومضيف أول، ومضيفة لدرجتي الأولى والأعمال، ومدير مقصورة لتقديم أرقى الخدمات، وقامت بمواكبة التحول الرقمي بتطوير البنية التحتية لأنظمة الحجز والمبيعات بإتاحة تجربة رقمية متكاملة بداية من إنشاء الحجز وحتى مغادرة المطار عن طريق الجوال، أو من خلال موقع السعودية مع تطوير مستمر للقنوات الرقمية والارتقاء بخدمات ما بعد البيع".
وبين أن "الخطوط السعودية " توسعت في شبكة محطاتها الدولية من خلال إضافة 15 وجهة جديدة وامتلاكها ميزة تنافسية في سوق الطيران في الشرق الأوسط، واستثمرت الكوادر الوطنية، وذلك من خلال استقطاب أفضل الكوادر ضمن برنامج رواد المستقبل المتخصص بصناعة النقل الجوي، إضافة إلى اهتمامها بأبنائها المبتعثين ببرنامج "وظيفتك بعثتك".
وأفاد بأن الخطوط الجوية السعودية دشنت خدمة سفراء السعودية في مطاري جدة والرياض بمفهوم الضيافة السعودية أحدث تحسيناً جوهرياً في تجربة الضيوف من خلال استقبال ضيوف درجتي الأولى والأعمال، ومساعدتهم في إنهاء إجراءات السفر، وكذلك مرافقتهم وتقديم كافة الخدمات في صالة الفرسان، لافتاً إلى أن جميع هذه البرامج والخطط كانت سبباً في دخول السعودية قائمة شركات الطيران ذات الفئة خمس نجوم من قبل منظمة APEX.
وأشار مساعد مدير عام الخطوط السعودية للاتصال إلى أن " الخطوط السعودية " تعد شريكاً استراتيجياً مع وزارة السياحة من خلال تسويق عالمي للمدن السياحية والمشاريع الجديدة، وربط تلك المدن والمشاريع برحلات دولية ومحلية، وشريكاً مع وزارة الثقافة من خلال العمل بشكل مشترك مع جميع الهيئات لإبراز ثقافة المملكة بكل أطيافها، وهي شريك كذلك مع وزارة الرياضة من خلال رعاية أهم البطولات العالمية لجميع أنواع الرياضات.
وأكد أن شراكة السعودية شملت كذلك وزارة الحج والعمرة من خلال تقديم منتجات رقمية تسهل للمعتمر والحاج الوصول إلى الأماكن المقدسة بأقل جهد وأسرع وقت، ولها شراكة مع وزارة النقل للعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي ستجعل من المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وهي شريك أيضاً لهيئة الترفيه من خلال تسويق الفعاليات والمواسم على مدار السنة وتقديمها بشكل متكامل للضيف شاملة تذاكر السفر والإقامة والمشاركة في الفعاليات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"طاش": "الخطوط السعودية" أطلقت برنامج 2020 SV مواكبة لرؤية المملكة 2030
سبق

أكد مساعد مدير عام الخطوط السعودية للاتصال خالد بن عبدالقادر طاش، أن الخطوط السعودية أطلقت قبل خمس سنوات برنامج التحول SV2020 بالتزامن مع انطلاق رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن البرنامج شمل خطط وبرامج جميع قطاعات المؤسسة من أهمها رفع كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الخطوط السعودية في جدة، مبيناً أن إطلاق برنامج التحول SV2020 للخطوط السعودية أسهم في تحديث أسطولها وذلك باستلامها 84 طائرة جديدة خلال الأعوام الخمس الماضية واستطاعت " السعودية " من خلاله أن تكون في المرتبة الأولى عالمياً من ناحية حداثة الأسطول.
وقال: "إن الخطوط السعودية حرصت على تطوير المنتجات على متن رحلاتها بدءاً من تطوير قائمة الطعام وتقديم باقة جديدة من أطقم الراحة بتوقيع مصممين عالميين وزيادة ساعات نظام الترفيه، بإضافة أحدث الأفلام والبرامج إلى جانب توفير الإنترنت لجميع ضيوف " السعودية".
وأضاف:" إن الخطوط السعودية استحدثت في الخدمة الجوية وظائف جديدة منها طاهٍ جوي، وbutler، ومساعدة مضيف مقصورة، كما أقمنا برامج تدريب مكثفة ومتخصصة لملاحي المقصورة من مضيف، ومضيف أول، ومضيفة لدرجتي الأولى والأعمال، ومدير مقصورة لتقديم أرقى الخدمات، وقامت بمواكبة التحول الرقمي بتطوير البنية التحتية لأنظمة الحجز والمبيعات بإتاحة تجربة رقمية متكاملة بداية من إنشاء الحجز وحتى مغادرة المطار عن طريق الجوال، أو من خلال موقع السعودية مع تطوير مستمر للقنوات الرقمية والارتقاء بخدمات ما بعد البيع".
وبين أن "الخطوط السعودية " توسعت في شبكة محطاتها الدولية من خلال إضافة 15 وجهة جديدة وامتلاكها ميزة تنافسية في سوق الطيران في الشرق الأوسط، واستثمرت الكوادر الوطنية، وذلك من خلال استقطاب أفضل الكوادر ضمن برنامج رواد المستقبل المتخصص بصناعة النقل الجوي، إضافة إلى اهتمامها بأبنائها المبتعثين ببرنامج "وظيفتك بعثتك".
وأفاد بأن الخطوط الجوية السعودية دشنت خدمة سفراء السعودية في مطاري جدة والرياض بمفهوم الضيافة السعودية أحدث تحسيناً جوهرياً في تجربة الضيوف من خلال استقبال ضيوف درجتي الأولى والأعمال، ومساعدتهم في إنهاء إجراءات السفر، وكذلك مرافقتهم وتقديم كافة الخدمات في صالة الفرسان، لافتاً إلى أن جميع هذه البرامج والخطط كانت سبباً في دخول السعودية قائمة شركات الطيران ذات الفئة خمس نجوم من قبل منظمة APEX.
وأشار مساعد مدير عام الخطوط السعودية للاتصال إلى أن " الخطوط السعودية " تعد شريكاً استراتيجياً مع وزارة السياحة من خلال تسويق عالمي للمدن السياحية والمشاريع الجديدة، وربط تلك المدن والمشاريع برحلات دولية ومحلية، وشريكاً مع وزارة الثقافة من خلال العمل بشكل مشترك مع جميع الهيئات لإبراز ثقافة المملكة بكل أطيافها، وهي شريك كذلك مع وزارة الرياضة من خلال رعاية أهم البطولات العالمية لجميع أنواع الرياضات.
وأكد أن شراكة السعودية شملت كذلك وزارة الحج والعمرة من خلال تقديم منتجات رقمية تسهل للمعتمر والحاج الوصول إلى الأماكن المقدسة بأقل جهد وأسرع وقت، ولها شراكة مع وزارة النقل للعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي ستجعل من المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وهي شريك أيضاً لهيئة الترفيه من خلال تسويق الفعاليات والمواسم على مدار السنة وتقديمها بشكل متكامل للضيف شاملة تذاكر السفر والإقامة والمشاركة في الفعاليات.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
10:22 AM

"طاش": "الخطوط السعودية" أطلقت برنامج 2020 SV مواكبة لرؤية المملكة 2030

شمل خطط وبرامج جميع قطاعات المؤسسة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
1,791

أكد مساعد مدير عام الخطوط السعودية للاتصال خالد بن عبدالقادر طاش، أن الخطوط السعودية أطلقت قبل خمس سنوات برنامج التحول SV2020 بالتزامن مع انطلاق رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن البرنامج شمل خطط وبرامج جميع قطاعات المؤسسة من أهمها رفع كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الخطوط السعودية في جدة، مبيناً أن إطلاق برنامج التحول SV2020 للخطوط السعودية أسهم في تحديث أسطولها وذلك باستلامها 84 طائرة جديدة خلال الأعوام الخمس الماضية واستطاعت " السعودية " من خلاله أن تكون في المرتبة الأولى عالمياً من ناحية حداثة الأسطول.
وقال: "إن الخطوط السعودية حرصت على تطوير المنتجات على متن رحلاتها بدءاً من تطوير قائمة الطعام وتقديم باقة جديدة من أطقم الراحة بتوقيع مصممين عالميين وزيادة ساعات نظام الترفيه، بإضافة أحدث الأفلام والبرامج إلى جانب توفير الإنترنت لجميع ضيوف " السعودية".
وأضاف:" إن الخطوط السعودية استحدثت في الخدمة الجوية وظائف جديدة منها طاهٍ جوي، وbutler، ومساعدة مضيف مقصورة، كما أقمنا برامج تدريب مكثفة ومتخصصة لملاحي المقصورة من مضيف، ومضيف أول، ومضيفة لدرجتي الأولى والأعمال، ومدير مقصورة لتقديم أرقى الخدمات، وقامت بمواكبة التحول الرقمي بتطوير البنية التحتية لأنظمة الحجز والمبيعات بإتاحة تجربة رقمية متكاملة بداية من إنشاء الحجز وحتى مغادرة المطار عن طريق الجوال، أو من خلال موقع السعودية مع تطوير مستمر للقنوات الرقمية والارتقاء بخدمات ما بعد البيع".
وبين أن "الخطوط السعودية " توسعت في شبكة محطاتها الدولية من خلال إضافة 15 وجهة جديدة وامتلاكها ميزة تنافسية في سوق الطيران في الشرق الأوسط، واستثمرت الكوادر الوطنية، وذلك من خلال استقطاب أفضل الكوادر ضمن برنامج رواد المستقبل المتخصص بصناعة النقل الجوي، إضافة إلى اهتمامها بأبنائها المبتعثين ببرنامج "وظيفتك بعثتك".
وأفاد بأن الخطوط الجوية السعودية دشنت خدمة سفراء السعودية في مطاري جدة والرياض بمفهوم الضيافة السعودية أحدث تحسيناً جوهرياً في تجربة الضيوف من خلال استقبال ضيوف درجتي الأولى والأعمال، ومساعدتهم في إنهاء إجراءات السفر، وكذلك مرافقتهم وتقديم كافة الخدمات في صالة الفرسان، لافتاً إلى أن جميع هذه البرامج والخطط كانت سبباً في دخول السعودية قائمة شركات الطيران ذات الفئة خمس نجوم من قبل منظمة APEX.
وأشار مساعد مدير عام الخطوط السعودية للاتصال إلى أن " الخطوط السعودية " تعد شريكاً استراتيجياً مع وزارة السياحة من خلال تسويق عالمي للمدن السياحية والمشاريع الجديدة، وربط تلك المدن والمشاريع برحلات دولية ومحلية، وشريكاً مع وزارة الثقافة من خلال العمل بشكل مشترك مع جميع الهيئات لإبراز ثقافة المملكة بكل أطيافها، وهي شريك كذلك مع وزارة الرياضة من خلال رعاية أهم البطولات العالمية لجميع أنواع الرياضات.
وأكد أن شراكة السعودية شملت كذلك وزارة الحج والعمرة من خلال تقديم منتجات رقمية تسهل للمعتمر والحاج الوصول إلى الأماكن المقدسة بأقل جهد وأسرع وقت، ولها شراكة مع وزارة النقل للعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي ستجعل من المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وهي شريك أيضاً لهيئة الترفيه من خلال تسويق الفعاليات والمواسم على مدار السنة وتقديمها بشكل متكامل للضيف شاملة تذاكر السفر والإقامة والمشاركة في الفعاليات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,384
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,210
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,705
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,654

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة