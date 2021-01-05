التجديد لـ "الحارثي" مستشارًا لوزير الداخلية

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - بالتجديد للدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشارًا لسمو وزير الداخلية.
فيما عبّر "الحارثي" عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الثقة الكريمة.
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - بالتجديد للدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشارًا لسمو وزير الداخلية.
فيما عبّر "الحارثي" عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الثقة الكريمة.
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - بالتجديد للدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشارًا لسمو وزير الداخلية.
فيما عبّر "الحارثي" عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الثقة الكريمة.
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - بالتجديد للدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشارًا لسمو وزير الداخلية.
فيما عبّر "الحارثي" عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الثقة الكريمة.