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على عدة مناطق.. "المسند" يتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار

قال عبر حسابه: ربما تتشكل السحب الممطرة على أجزاء منها

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: تستمر حالة عدم الاستقرار اليوم الأحد على أجزاء من مرتفعات #نجران #جازان #عسير، و #الربع_الخالي، وربما تتشكل السحب الممطرة على أجزاء منها.

الدكتور عبدالله المسند عدم الاستقرار الجوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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على عدة مناطق.. "المسند" يتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: تستمر حالة عدم الاستقرار اليوم الأحد على أجزاء من مرتفعات #نجران #جازان #عسير، و #الربع_الخالي، وربما تتشكل السحب الممطرة على أجزاء منها.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
07:31 PM

على عدة مناطق.. "المسند" يتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار

قال عبر حسابه: ربما تتشكل السحب الممطرة على أجزاء منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: تستمر حالة عدم الاستقرار اليوم الأحد على أجزاء من مرتفعات #نجران #جازان #عسير، و #الربع_الخالي، وربما تتشكل السحب الممطرة على أجزاء منها.

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